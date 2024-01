Sea of Stars: DLC находится в полной разработке, а Sabotage Studio думает над новой игрой

Учитывая успех, достигнутый во всем мире, команда Sabotage Studio сообщила, что работа над расширением Sea of ​​Stars сейчас идет полным ходом, но команда также начинает думать о следующей игре, которая на данный момент находится на раннем этапа проектирования.

Что касается DLC Sea of ​​Stars, то оно называется Throes Of The Watchmaker и представляет собой новую историю, с которой предстоит столкнуться в игровом мире, тем самым привнося новую порцию дополнительного повествования и приключений по сравнению с оригинальным содержанием.

В рассматриваемом расширении, которое было предсказано еще с момента кампании Kickstarter как достигнутая натянутая цель, группа главных героев поможет Часовщику и примет участие в новом квесте, связанном с рассматриваемым персонажем, который, по-видимому, скрывает много загадок.

Тем временем, однако, команда думает и о том, что будет дальше: уже в ноябре прошлого года во время саммита были собраны различные идеи для нового проекта, который в настоящее время идентифицируется под кодовым названием «Игра 3», фактически являясь третьей игрой команды после The Messenger и Sea of ​​Stars.

Совершенно не ясно, чего ожидать от этого нового проекта, учитывая, что Sabotage с определенной легкостью перешла от экшен-платформера типа The Messenger, напоминающей традиции старой Ninja Gaiden, но с более современной структурой, к классической JRPG с Sea of ​​Stars.