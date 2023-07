В день релиза Sea of Stars будет доступна подписчикам PlayStation Plus Extra и Premium ©

Несмотря на то, что 2023 год был отмечен крупными ААА-релизами, получившими широкое признание критиков и игроков, в инди-играх также нет недостатка. Ретро-ролевая игра Sea of Stars от студии Sabotage - одна из тех, на которые многие уже давно положили глаз, и в преддверии ее выхода чуть более чем через месяц было подтверждено, что подписчики PlayStation Plus (но не все) получат доступ к игре без дополнительной платы.

Sony подтвердила в недавно опубликованном твите, что Sea of Stars будет доступна в каталоге игр PlayStation Plus с момента запуска, что означает, что подписчики PlayStation Plus Extra и PlayStation Plus Premium смогут сразу же погрузиться в игру без необходимости ее приобретения. Учитывая тот факт, что игра также подтвердила свою доступность в Game Pass в первый же день, это не является большим сюрпризом.

Sea of Stars выйдет 29 августа для PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One, Nintendo Switch и ПК. Демоверсия игры также доступна на всех платформах.