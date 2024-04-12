Бета-тест Sea of Thieves на PS5 только начался, но уже привлёк большое количество игроков

Как и было запланировано, бета-тестирование Sea of Thieves на PS5 началось сегодня и продлится до 15 апреля, уже фиксируя большое количество игроков, что сразу же породило некоторые очереди для доступа.
Как сообщалось ранее, даты бета-тестирования Sea of Thieves на PS5 — с 12 по 15 апреля, а выпуск окончательной версии запланирован на 30 апреля 2024 года на консоли Sony, где игра появится со всем контентом, выпущенным на данный момент.
Очевидно, это игра, которую очень ждут пользователи PS5, учитывая, что Rare сообщила, что сразу же зафиксировала значительный трафик на серверах, при этом большое количество игроков намеревалось войти, что привело к более длительному, чем ожидалось, времени ожидания доступа.
Наша команда следила за закрытым бета-тестированием на PlayStation 5 и обнаружила проблему с подбором игроков на серверах, приводящую к длительному времени ожидания. Команда работает над устранением этой проблемы, насколько это возможно, однако она может продолжать влиять на игроков и в выходные.
Бета-версия Sea of Thieves позволяет вам опробовать различное содержимое игры на PS5 со всем прогрессом, достигнутым за последние дни до 15 апреля, который затем будет перенесен непосредственно в окончательную версию, если вы купите игру.
В дополнение к этому, участники бета-тестирования получат некоторые награды в виде косметических предметов и внутриигровой валюты в рамках ожидаемых предметов для 11-го сезона, а также 10 уровней славы, которые применяются к личному прогрессу игрока в 12 сезоне.
Магазин не будет доступен во время бета-тестирования, а трофеи нельзя будет разблокировать, но прогресс по ним по-прежнему отслеживается на этапе тестирования и переносится непосредственно в полную версию игры.
Судя по всему, Sea of Thieves на PS5 — это «фундаментальный тест» для вывода других игр Xbox на консоль, поэтому будет важно посмотреть, как игра поведет себя на рынке.