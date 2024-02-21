на главную
об игре
Sea of Thieves 20.03.2018
Экшен, Адвенчура, Мультиплеер, Открытый мир, Кооператив
7.2 478 оценок

Microsoft объявила, что Sea of Thieves, Pentiment, Hi-Fi Rush и Grounded появятся на PS4, PS5 и Switch

monk70
Новости

В колонках блога Xbox Wire глава Xbox Game Studios Мэтт Бути ссылается на недавнее объявление о Pentiment и Grounded на Switch, чтобы официально представить список из четырех игр Microsoft, которым суждено вскоре появиться на PlayStation 4 и PlayStation 5 и Nintendo Switch.

Ссылаясь на слова Фила Спенсера о мультиплатформенном видении Microsoft, старший представитель подразделения Xbox заявляет о приверженности американского технологического гиганта активной поддержке сообщества Xbox с помощью таких эксклюзивов, как Avowed, Hellblade 2 или Indiana Jones, и в то же время подчеркивает важность открытости для вселенных PlayStation и Nintendo.

Первой игрой от «команды Xbox», которая выйдет на других платформах, станет Pentiment, за ней последуют Hi-Fi Rush, Grounded и Sea of ​​Thieves: все видеоигры, включающие онлайн-функции, будут иметь полную поддержку перекрестной игры, следовательно, сообщества PlayStation и Nintendo получат возможность доступ к серверам, которые уже используются игроками Xbox.

График выхода игр:

  • Pentiment — с 22 февраля на PS4, PlayStation 5 и Nintendo Switch.
  • Hi-Fi Rush — с 18 марта на PlayStation 5
  • Grounded — с 16 апреля на PS4, PlayStation 5 и Nintendo Switch.
  • Sea of ​​Thieves — с 30 апреля на PlayStation 5
0
1
Комментарии: 1
Ваш комментарий