По данным Digital Foundry, Sea of Thieves на PS5 демонстрирует некоторые различия по сравнению с Xbox

Sea of ​​Thieves — еще один эксклюзив для Xbox, вышедший на PS5, и в этой версии он был недавно проанализирован Digital Foundry в одном из технических тестов, выявив некоторые интересные различия с предыдущими версиями.

В целом картинка полностью аналогична версиям для Xbox и ПК (за исключением, очевидно, улучшений, которые можно получить на ПК в зависимости от конфигурации оборудования), но есть один элемент, который выделяется: тени на PS5 лучше, что немного странно.

По сути, это тот же элемент отличия, который также проявился в Hi-Fi Rush: по сравнению с в целом эквивалентной графикой тени на PS5 выглядит иначе и лучше, что также сопровождается немного более высоким уровнем детализации некоторых элементов окружения, видимого с определенного расстояния (в частности, растительности).

Различия в этом смысле трудно объяснить, учитывая, что они не должны быть связаны с различиями в аппаратной конфигурацией, возможно, связаны с недавними обновлениями, примененными к версии для PS5, как это также предполагалось для Hi-Fi Rush, учитывая, что в последней версии для Xbox тени эквивалентны теням версии для ПК.

В остальном данные по разрешению практически одинаковые, то есть 4К на PS5 и Series X (а Series S идет на 1080p) и отсутствие стандартного сглаживания. Что касается частоты кадров, версия Series X достигает 120 кадров в секунду в определенном режиме, который невозможно было протестировать на PS5, поскольку это все еще была бета-версия.

Некоторые проблемы возникли именно из-за того, что рассмотренная сборка далеко не окончательная, являясь бета-версией: в ходе теста Sea of ​​Thieves на PS5 также столкнулась с катастрофической блокировкой, вызвавшей перезагрузку, а также еще одним сбоем, продемонстрировавшим, что игра еще не имеет стабильной версии.

Напоминаем, что дата выхода Sea of ​​Thieves на PS5 назначена на 30 апреля, а количество игроков по всему миру тем временем превысило 40 миллионов.