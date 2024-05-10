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Sea of Thieves 20.03.2018
Экшен, Адвенчура, Мультиплеер, Открытый мир, Кооператив
7.2 489 оценок

Sea of Thieves стала самой загружаемой игрой для PlayStation 5 в апреле в Европе и третьей в США

monk70
Новости

Sea of ​​Thieves дебютировала на PlayStation 5 и Nintendo Switch в прошлом месяце и неплохо зарекомендовала себя на консоли Sony, сумев войти в число самых загружаемых игр за последний месяц.

Новый пост в официальном блоге PlayStation подтвердил, что многопользовательская игра от Rare на пиратскую тематику стала самой загружаемой игрой в Европе, опередив такие популярные игры, как Grand Theft Auto V и Helldivers 2. В США и Канаде игра стала третьей. Самая скачиваемая игра апреля, сразу после вышеупомянутых Helldivers 2 и Stellar Blade от Shift Up.

Выпуск Sea of ​​Thieves и Hi-Fi Rush на PlayStation 5 ознаменовал начало изменения стратегии Microsoft. Выпуск многопользовательской игры Rare на конкурирующих консолях стал решающим тестом для других бывших эксклюзивов Xbox, которые появятся на других системах, и весьма успешным, если судить по результатам игры на PlayStation 5.

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