Анонсирующий трейлер шутера SECOND-LOOP с мехами в антиутопическом мире и фотореалистичной графикой

Студия Kakaru официально объявила о выпуске игры SECOND-LOOP - одиночного шутера от первого лица. Дополнительно игроки выделяют такие особенности игры, как логическую песочницу с фотореалистичной графикой.
Действие игры развернется в мире антиутопии, где игрок станет пилотом меха с необычным даром - способностью "искривлять саму ткань реальности". Основной сюжет заставит героя противостоять силам, которые подавляют человечество.
В SECOND-LOOP игрокам будут предложены бои с продвинутыми ИИ-противниками, которые будут использовать различные стратегии и адаптироваться к стилю игры. Кроме того, пользователю придется манипулировать гравитацией, собирать различные механические детали для решения физических головоломок, конструировать транспортные средства и управлять мехом.
Новинка будет доступна только на платформе Steam - уже сейчас ее можно добавить в список желаемого. Разработчики также обещают выпустить демоверсию перед официальным релизом. Игра поддерживает русский язык, проект планируется выпустить в четвертом квартале 2024 года.
Как же сочно выглядит!
Не люблю роботов и мехов, но картинка прям зачётная! Респект таким Kakaru!
Вотэтоповопрот 🫣
Открыт телепорт в конец 90-ых.
опечатка просто от бога)
даже в 4к выглядит очень плохо, надеюсь это просто неудачная запись
Выглядит даже круче чем Half-Life, музон шикарный, схоронил в закладки посмотрим что будет на выходе.
Выглядит забавно. А музыка напоминает старый сериал "На краю вселенной"
Выглядит любопытно.
стииииль
Чё то интересное!?
Выглядит будто залили кучу фильтров с нексуса
хавкену привет
что за мыльная хрень под фильтрами, отражения в лужах и холодный фильтр с зернистость- это теперь фотореализм?
"В SECOND-LOOP игрокам будут предложены бои с продвинутыми ИИ-противниками, которые будут использовать различные стратегии и адаптироваться к стилю игры. Кроме того, пользователю придется манипулировать гравитацией, собирать различные механические детали для решения физических головоломок, конструировать транспортные средства и управлять мехом."
Заманчиво, да и смотрится красиво, интересно как будет на релизе? Надо будет глянуть, когда выйдет.