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Second-Loop 2025 г.
Экшен, Логические, Шутер, Инди, От первого лица, Научная фантастика
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Анонсирующий трейлер шутера SECOND-LOOP с мехами в антиутопическом мире и фотореалистичной графикой

KoRnEr
Новости

Студия Kakaru официально объявила о выпуске игры SECOND-LOOP - одиночного шутера от первого лица. Дополнительно игроки выделяют такие особенности игры, как логическую песочницу с фотореалистичной графикой.

Действие игры развернется в мире антиутопии, где игрок станет пилотом меха с необычным даром - способностью "искривлять саму ткань реальности". Основной сюжет заставит героя противостоять силам, которые подавляют человечество.

В SECOND-LOOP игрокам будут предложены бои с продвинутыми ИИ-противниками, которые будут использовать различные стратегии и адаптироваться к стилю игры. Кроме того, пользователю придется манипулировать гравитацией, собирать различные механические детали для решения физических головоломок, конструировать транспортные средства и управлять мехом.

Новинка будет доступна только на платформе Steam - уже сейчас ее можно добавить в список желаемого. Разработчики также обещают выпустить демоверсию перед официальным релизом. Игра поддерживает русский язык, проект планируется выпустить в четвертом квартале 2024 года.

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Комментарии: 16
Ваш комментарий
Axel Denisenko

Как же сочно выглядит!

Не люблю роботов и мехов, но картинка прям зачётная! Респект таким Kakaru!

7
Nick1906

Вотэтоповопрот 🫣

4
ratte88

Открыт телепорт в конец 90-ых.

3
Pycckuu_XAKEP

опечатка просто от бога)

1
Cyberpadla 3077
Спойлер
0
ratte88
4
ValSpain

даже в 4к выглядит очень плохо, надеюсь это просто неудачная запись

1
saa0891

Выглядит даже круче чем Half-Life, музон шикарный, схоронил в закладки посмотрим что будет на выходе.

3
Oscilograf

Выглядит забавно. А музыка напоминает старый сериал "На краю вселенной"

0
Destroited

Выглядит любопытно.

0
cucumber_marko

стииииль

0
askazanov

Чё то интересное!?

0
ValSpain

Выглядит будто залили кучу фильтров с нексуса

0
игорь73

хавкену привет

0
Liferok

что за мыльная хрень под фильтрами, отражения в лужах и холодный фильтр с зернистость- это теперь фотореализм?

0
AllConforD

"В SECOND-LOOP игрокам будут предложены бои с продвинутыми ИИ-противниками, которые будут использовать различные стратегии и адаптироваться к стилю игры. Кроме того, пользователю придется манипулировать гравитацией, собирать различные механические детали для решения физических головоломок, конструировать транспортные средства и управлять мехом."

Заманчиво, да и смотрится красиво, интересно как будет на релизе? Надо будет глянуть, когда выйдет.

-4