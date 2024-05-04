Анонсирующий трейлер шутера SECOND-LOOP с мехами в антиутопическом мире и фотореалистичной графикой

Студия Kakaru официально объявила о выпуске игры SECOND-LOOP - одиночного шутера от первого лица. Дополнительно игроки выделяют такие особенности игры, как логическую песочницу с фотореалистичной графикой.

Действие игры развернется в мире антиутопии, где игрок станет пилотом меха с необычным даром - способностью "искривлять саму ткань реальности". Основной сюжет заставит героя противостоять силам, которые подавляют человечество.

В SECOND-LOOP игрокам будут предложены бои с продвинутыми ИИ-противниками, которые будут использовать различные стратегии и адаптироваться к стилю игры. Кроме того, пользователю придется манипулировать гравитацией, собирать различные механические детали для решения физических головоломок, конструировать транспортные средства и управлять мехом.

Новинка будет доступна только на платформе Steam - уже сейчас ее можно добавить в список желаемого. Разработчики также обещают выпустить демоверсию перед официальным релизом. Игра поддерживает русский язык, проект планируется выпустить в четвертом квартале 2024 года.