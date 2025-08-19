Первый трейлер аниме-адаптации культовой Sekiro: Shadows Die Twice

Одина из главных площадок для просмотра и распространения аниме Crunchyroll официально представила аниме-адаптацию Sekiro: Shadows Die Twice. Атмосферное погружение в эпоху Сэнгоку получило название Sekiro: No Defeat.

Это полностью нарисованная от руки адаптация игры, которая полностью базируется на оригинальном сюжете. Всех фанатов ждет история о преданности и крови, действие которой происходит в фантастическом переосмыслении Японии эпохи Сэнгоку.

Кеничи Куцуна, режиссёр адаптации, сказал:

Мы берёмся за монументальную задачу — анимировать захватывающе прекрасную Sekiro: Shadows Die Twice. Работая над ней, мы вкладываем в неё всю нашу художественную фантазию и страсть к красоте.

Выход адаптации запланирован на 2026 год и транслируется она эксклюзивно сервисом Crunchyroll. Судя по информации появившейся вместе с официальным анонсом, серии будут доступны на YouTube, а значит проблем с выходом переводов быть не должно.