Продажи Sekiro: Shadows Die Twice достигли 10 миллионов копий по всему миру ©

Разработчик FromSoftware объявил, что их хардкорный экшен Sekiro: Shadows Die Twice был продан тиражом более десяти миллионов копий по всему миру. Компания поблагодарила фанатов, которые поддержали игру с момента ее запуска в марте 2019 года.

Sekiro: Shadows Die Twice — это однопользовательская игра в жанре экшн, в которой игроки должны использовать навыки шиноби, чтобы побеждать сильных врагов. История происходит в конце 1500-х годов в Сэнгоку, Япония, где конфликт жизни и смерти прививается всем воинам. В игре представлены обширные локации и грандиозные битвы с боссами, в которых игрокам приходится бить свои контроллеры, чтобы прогрессировать.

Во время игры игрокам необходимо будет понимать, как проводить внезапные атаки, но если они вступят в конфронтацию, умение уклоняться и терпение станут ключом к победе над противником. Сделать шаг назад во время противостояния в Sekiro: Shadows Die Twice не является чем-то необычным, поскольку оценка вашего противника может в конечном итоге помочь вам. Эта игра по своей сути отличается от других игр FromSoftware, в ней больше всего упор делается на парирование. Многие также считают ее самой сложной игрой разработчика.

Sekiro: Shadows Die Twice доступна на PlayStation 4, Xbox One и ПК.