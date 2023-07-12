Многожанровая ролевая игра с открытым миром Sengoku Dynasty стартует в раннем доступе 10 августа ©

Польский разработчик Superkami в партнерстве с издателем Toplitz Productions объявили о том, что Sengoku Dynasty, их захватывающая многожанровая ролевая игра с открытым миром, градостроительным симулятором и игрой на выживание, будет выпущена на ПК в раннем доступе Steam. 10 августа.

Sengoku Dynasty — совершенно новое приключение на фоне вымышленной Японии, опустошенной голодом и войной. Игрокам предстоит пройти путь от простого крестьянина до легенды, охраняя свое наследие и строя свое королевство.

Во время раннего доступа Sengoku Dynasty предоставит игрокам часы исследования, создания и сбора ресурсов в одиночку или с 4 друзьями в кооперативном режиме игры. С культурной точностью в основе, разработчик Superkami создал уникальное видение жизни в феодальной Японии. Используя множество информационных и визуальных ресурсов, включая исторические и кинематографические ссылки, а также фотографии из музейных экспонатов, это обеспечило реалистичное и точное представление исторического контекста игры.

Визуальная мощь Unreal Engine 5 оживляет драматический пейзаж династии Сэнгоку. Огромный открытый мир будет охватывать смену времен года в нескольких биомах, где игроки будут исследовать древние леса, безмятежные вишневые рощи, покрытые туманом горячие источники и заснеженные горные местности.

Чтобы обеспечить рост и развитие своих деревень, игрокам нужно будет создавать инструменты, оружие, еду или лекарства, а также возделывать землю, чтобы обеспечить выживание своего сообщества. Чтобы управлять несколькими локациями, игрокам нужно будет создать обширное поселение, чтобы увеличить свое влияние, получить жизненно важные ресурсы и развивать свои проекты. От рисовых полей и мостов до сторожевых башен и храмов — у них будет полная свобода создавать огромные взаимосвязанные города, спроектированные так, как они хотят.