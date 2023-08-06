Новый трейлер ролевой выживалки про феодальную Японии Sengoku Dynasty посвятили кооперативному режиму

Уникальная игра, сочетающая в себе элементы градостроительства, RPG и выживания. Погрузитесь в атмосферу феодальной Японии и постройте свою мечту — деревню в живописной долине на берегу океана. Станьте легендарным героем в мире, раздираемом голодом и войной, и обеспечьте процветание своей семьи и сообщества.

Исследуйте открытый мир, наполненный красотой и опасностью. От древних лесов до заснеженных горных вершин. От безмятежных вишневых рощ до туманных горячих источников. В этих местах вас ждут встречи с разнообразными NPC, которые предложат вам различные квесты.

Заводите друзей и союзников, торгуйте и устанавливайте отношения, создавайте семью и управляйте жителями. Вы должны пройти свой путь через историю — от крестьянина до лидера.