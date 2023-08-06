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Sengoku Dynasty 10.08.2023
5.4 29 оценок

Новый трейлер ролевой выживалки про феодальную Японии Sengoku Dynasty посвятили кооперативному режиму

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butcher69
Новости

Компании Superkami и Toplitz Productions выпустили новый трейлер своего грядущего гибрида ролевой игры с открытым миром, градостроителя и симулятора жизни Sengoku Dynasty.

На этот раз мы видим очень важную для такого рода игр особенность - кооперативный мультиплеер. Как следует из названия, игроки будут выступать на одной стороне и играть за одну и ту же династию.

По мере прохождения игры вы сможете строить несколько деревень и расширяться в разных местах. Интересно, что игроки могут решить, будут ли они держаться вместе или разделятся и посвятят себя своим личным проектам.

Кроме того, можно по желанию переключаться между одиночной и кооперативной игрой в рамках одного сохранения.

Sengoku Dynasty - гибрид ролевой игры с открытым миром, градостроителя и симулятора жизни, выйдет на ПК в раннем доступе 10 августа. Superkami планирует, что период раннего доступа продлится около года, чтобы иметь достаточно времени для учета отзывов пользователей.

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3
Комментарии: 3
Ваш комментарий
-zotik-

На постере женщина, значит там всё по хардкору))

0
Siriy

Визуально выглядит неплохо, но анимации корявенькие.

0
UndecidedLionel

Типичные японцы по - NETXLIX!

-2