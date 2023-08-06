Новый трейлер ролевой выживалки про феодальную Японии Sengoku Dynasty посвятили кооперативному режиму

Компании Superkami и Toplitz Productions выпустили новый трейлер своего грядущего гибрида ролевой игры с открытым миром, градостроителя и симулятора жизни Sengoku Dynasty.
На этот раз мы видим очень важную для такого рода игр особенность - кооперативный мультиплеер. Как следует из названия, игроки будут выступать на одной стороне и играть за одну и ту же династию.
По мере прохождения игры вы сможете строить несколько деревень и расширяться в разных местах. Интересно, что игроки могут решить, будут ли они держаться вместе или разделятся и посвятят себя своим личным проектам.
Кроме того, можно по желанию переключаться между одиночной и кооперативной игрой в рамках одного сохранения.
Sengoku Dynasty - гибрид ролевой игры с открытым миром, градостроителя и симулятора жизни, выйдет на ПК в раннем доступе 10 августа. Superkami планирует, что период раннего доступа продлится около года, чтобы иметь достаточно времени для учета отзывов пользователей.
На постере женщина, значит там всё по хардкору))
Визуально выглядит неплохо, но анимации корявенькие.
Типичные японцы по - NETXLIX!