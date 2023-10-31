Sengoku Dynasty получит первый этап фермерского обновления 7 ноября

Разработчик Superkami и издатель Toplitz Productions представили первый этап крупного обновления контента Sengoku Dynasty, многожанровой ролевой игры с открытым миром, градостроительной игры, симулятора жизни и игры на выживание.
Обновление «Фермерство» Sengoku Dynasty, которое будет выходить поэтапно, первое из которых выйдет 7 ноября, добавляет захватывающий сельскохозяйственный аспект, который знакомит игроков с выращиванием сельскохозяйственных культур и дает игрокам возможность работать и управлять землей. Это обновление фермерства, ориентированное на игроков, — это только начало того, что задумал Superkami, и оно станет частью серии обновлений для фермерства, а также интеграции управления династией в ближайшие недели.
Игроки смогут сажать различные культуры, включая просо, чеснок, лук-порей, петрушку, васаби и репу, используя ряд новых удобных инструментов для облегчения рабочей нагрузки, таких как сельскохозяйственная мотыга, мешок для семян и ведро для полива для полива, внесения удобрений и прополки посеянных ими культур. Фермеры теперь смогут создавать земельные и водные поля, в том числе весьма характерные рисовые террасы.
Начиная с этого обновления фермерства, игроки также заметят, что вырубленные или чрезмерно заготовленные или вырубленные ресурсы начнут медленно расти заново. Это также будет включать в себя месторождения полезных ископаемых, которые будут иметь небольшой шанс на возрождение.
Отправляясь на юг на игровой карте, игроки встретят новую фермерскую деревню Аратани. Выращивание риса в Аратани является общественным делом, и это сплоченное сообщество создает повествование, которое дает игрокам возможность взаимодействовать с его шумными персонажами NPC и торговцами, а также предлагает выполнение новых квестов.