Симулятор жизни в феодальной Японии Sengoku Dynasty получил релизный трейлер и ролик о кузнечном деле

Toplitz Productions выпустила новый ролик для Симулятор жизни в феодальной Японии Sengoku Dynasty в рамках серии видео под названием «Сердце восхода солнца», в котором демонстрируются кузнечное дело.
Видео представляет кузнечное дело, благодаря которому вы сможете создавать железные инструменты из железной руды. Также объясняется, что если вы используете древесный уголь в угольной печи, вы можете производить сталь. Кроме того, для изготовления улучшенных предметов требуется кожа, поэтому кажется необходимым оттачивать другие навыки, помимо кузнечного дела.
Перед скорым выходом также был опубликован релизный трейлер.
Ранний доступ к игре Sengoku Dynasty в Steam для Windows запланирован на 10 августа.
На любителя
Для полного погружения в "симулятор жизни" предлагаю весь интерфейс, титры, диалоги (если таковые имеются) сделать на языке соответствующем времени и месту - вот это будет реально выживалка.
Разумеется, ты, как коренной житель средневековой Японии, владеешь им в совершенстве.