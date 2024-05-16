Эмбарго на обзоры Senua's Saga: Hellblade 2 спадёт в момент релиза игры

Эмбарго на обзоры Senua's Saga: Hellblade 2, судя по всему, будет снято в то же время, когда игра будет запущена. Потенциально это сделано для того, чтобы избежать каких-либо серьезных сюжетных спойлеров предстоящей игры Ninja Theory.
Hellblade 2, официально названная Senua’s Saga: Hellblade 2, выйдет 21 мая 2024 года. Она будет доступна для ПК и Xbox Series S|X. Это первый проект Ninja Theory с тех пор, как они были приобретены Microsoft, поэтому для них это важная веха. Хотя основатель студии Тамим Антониадес покинул компанию, разработка игры прошла успешно, и она наконец выйдет на следующей неделе.
Стало известно, что журналисты сегодня получили пресс-копии, и вместе с этим Microsoft также поделилась информацией об эмбарго. Согласно полученной информации, эмбарго на обзоры Senua's Saga: Hellblade 2 будет снято в 21 мая в 11:00 по московскому времени, то есть непосредственно в момент выхода игры.