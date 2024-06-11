JRPG Demonschool в духе первых частей Persona выйдет 13 сентября

Компания Ysbryd Games и разработчик Necrosoft объявили дату выхода Demonschool, так что если вы жаждете тактической RPG в стиле Devil Survivor, ждать осталось недолго.

Как было объявлено на презентации PC Gaming Show, Demonschool выйдет на PC и консолях (но, похоже, не на Xbox One) 13 сентября. В нее можно будет поиграть и на Steam Deck.

Анонсированная еще в 2022 году, Demonschool станет тактической ролевой игрой, вдохновленной Shin Megami Tensei: Devil Survivor, олдскульными играми Persona (вспомните Persona 1 и 2, а не более поздние версии) и итальянскими фильмами ужасов в стиле giallo.

Игра будет вращаться вокруг Фэй, последней в роду охотников на демонов, которая пытается сориентироваться в университетской жизни на «таинственном острове».

При этом ей приходится сталкиваться с «большими странными существами, находящимися между миром людей и миром демонов», что очень похоже на смесь сверхъестественного и обыденного в Persona.

Тактические бои в Demonschool позволят вам не только заранее планировать ходы, но и перематывать действия на этапе планирования боя, что даст вам больше контроля над стратегией.

В пути Фэй будут помогать несколько компаньонов, в том числе добрый драчун Дестин, «ботаник-фотограф» Намако и «прагматичный любитель медиа» Кнут.

В бою вы сможете добавлять своим компаньонам дополнительный урон и поддержку, и вам это наверняка понадобится, если вы захотите преодолеть некоторые из самых сложных испытаний Demonschool.

Demonschool выходит на PC, PlayStation, Xbox Series X|S и Nintendo Switch 13 сентября.