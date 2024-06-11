Ubisoft представила новую цифровую версию "Монополии" для ПК и консолей

Среди игр, представленных на Ubisoft Forward, есть и старая добрая «Монополия», которая возвращается в цифровом виде на ПК и консолях с очень интересной видеоигровой адаптацией, кажущейся технически более продвинутой, чем прежде.

Это действительно точное воспроизведение оригинальной механики, начиная с воссоздания доски в 3D и заканчивая типичными картами и даже историческими жетонами, используемыми для представления игроков, в данном случае, однако, они прекрасно анимированы.

Несмотря на эффектное трехмерное представление, временами игра кажется классической, предположительно с возможностью играть в многопользовательском режиме, в том числе онлайн, чтобы значительно расширить ее возможности.

Мы не знаем больше о том, что было показано в ролике: судя по всему, это просто классическая «Монополия» с 3D-графикой.

В трейлере об этом ничего не сказано, но все видимые элементы легко узнаваемы.

Итак, мы обнаруживаем, что пытаемся победить соперников в битве за рынок недвижимости и различные компании, которые могут спекулировать на спинах других игроков, чтобы попытаться стать самыми богатыми из всех.

«Монополия» ожидается в сентябре 2024 года на PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch и Amazon Luna, с ожиданием дополнительной информации.