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Senua's Saga: Hellblade 2 21.05.2024
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Фэнтези
7 233 оценки

Когда в 2019 году анонсировали Senua's Saga: Hellblade 2, игры еще даже не существовало

monk70
Новости

До выхода Senua's Saga: Hellblade 2 после долгого ожидания осталось всего несколько дней. Первоначально игра была представлена ​​на The Game Awards 2019, и потребовалось много времени, чтобы студия начала делиться информацией, и еще больше времени потребовалось для ее выхода.

По словам Дома Мэтьюза, главы Ninja Theory, похоже, у всего этого была причина. В своем недавнем появлении в подкасте Kinda Funny Games разработчик рассказал, что, когда они представили Hellblade 2 в 2019 году, игры еще даже не существовало.

По его словам, когда они впервые представили игру, трейлер был единственным, что существовало в игре, а команда еще не разработала проект.

Когда мы анонсировали игру в 2019 году, у нас был только трейлер и больше ничего. А дальше мы стали её разрабатывать.

В последнее время что все больше и больше игр анонсируется в самом начале их разработки, и требуются годы, чтобы снова увидеть какие-то наработки. По словам разработчиков, это служит способом презентовать свой проект и привлечь в студию больше заинтересованных разработчиков.

Senua’s Saga: Hellblade 2 выйдет 21 мая на ПК, Xbox Series X|S и Game Pass.

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Комментарии: 5
Ваш комментарий
DenisVTR

Ну в то время майки все свои игры так анонсировали

2
Roflanders

Еще бы, ведь на анонс сиджай-ролик притащили.

1
ГАЗ-М20

То, что игры тогда не существовало было и так понятно. С момента выпуска первой части прошло всего два года, студия занималась больше структурными изменениями, чем играми. А ролики есть ролики, куча издателей так выпускают свои анонсы.

1
Аристов--Черный

Лишний повод не доверять трейлерам(если ещё есть наивные души, которые им верят).

Я уже давно оцениваю мастерство создателей трейлеров, особенно CGI, отдельно от игр которые они рекламируют. Студия BLUR сделала очень много трейлеров, которые в разы лучше игр звучат и выглядят.

1
JohnTornton

да ладно?
ведь так это и работает. начальство одобряет - анонсируете - начинаете работать

ну а так, они же ещё делали каловый bleeding edge
а потом начали этот кал делать

-1