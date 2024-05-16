Когда в 2019 году анонсировали Senua's Saga: Hellblade 2, игры еще даже не существовало

До выхода Senua's Saga: Hellblade 2 после долгого ожидания осталось всего несколько дней. Первоначально игра была представлена на The Game Awards 2019, и потребовалось много времени, чтобы студия начала делиться информацией, и еще больше времени потребовалось для ее выхода.
По словам Дома Мэтьюза, главы Ninja Theory, похоже, у всего этого была причина. В своем недавнем появлении в подкасте Kinda Funny Games разработчик рассказал, что, когда они представили Hellblade 2 в 2019 году, игры еще даже не существовало.
По его словам, когда они впервые представили игру, трейлер был единственным, что существовало в игре, а команда еще не разработала проект.
Когда мы анонсировали игру в 2019 году, у нас был только трейлер и больше ничего. А дальше мы стали её разрабатывать.
В последнее время что все больше и больше игр анонсируется в самом начале их разработки, и требуются годы, чтобы снова увидеть какие-то наработки. По словам разработчиков, это служит способом презентовать свой проект и привлечь в студию больше заинтересованных разработчиков.
Senua’s Saga: Hellblade 2 выйдет 21 мая на ПК, Xbox Series X|S и Game Pass.
Ну в то время майки все свои игры так анонсировали
Еще бы, ведь на анонс сиджай-ролик притащили.
То, что игры тогда не существовало было и так понятно. С момента выпуска первой части прошло всего два года, студия занималась больше структурными изменениями, чем играми. А ролики есть ролики, куча издателей так выпускают свои анонсы.
Лишний повод не доверять трейлерам(если ещё есть наивные души, которые им верят).
Я уже давно оцениваю мастерство создателей трейлеров, особенно CGI, отдельно от игр которые они рекламируют. Студия BLUR сделала очень много трейлеров, которые в разы лучше игр звучат и выглядят.
да ладно?
ведь так это и работает. начальство одобряет - анонсируете - начинаете работать
ну а так, они же ещё делали каловый bleeding edge
а потом начали этот кал делать