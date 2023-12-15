Мелина Юрген рассказала, как "из ниоткуда" она стала главной героиней Hellblade

Мелина Юрген стала иконой или, скорее, музой Xbox и теперь сопровождает свиту Фила Спенсера в самых различных поездках, в том числе и на The Game Awards. Но прежде чем обрести всю эту славу и исполнить роль Сенуа в первой Hellblade, Мелина Юрген не была даже актрисой. История ее карьеры в Ninja Theory была рассказана на CCXP23:

"Я никогда раньше не снималась, {.......}. Изначально я начинала как видеомонтажер и фотограф Ninja Theory, поэтому они время от времени привлекали меня в качестве дублера, а через некоторое время сказали: "О, мы очень довольны твоей игрой, почему бы тебе не сделать всю работу, и я сказала: ладно, я очень боюсь, но я попробую".

Чем она занималась до этого? Не все знали, что Мелина Юрген занимала разные должности в студии, но в итоге она стала девушкой с обложки для самой популярной игры студии Ninja Theory.

Увидеть новую роль Мелины Юрген игроки смогут в игре Senua's Saga: Hellblade 2, релиз которой запланирован на 2024 год для Xbox Series X/S и PC, помимо того, что она сразу же появится в сервисе Game Pass.