Мелина Юргенс рассказала о своем персонаже в игре Senua's Saga: Hellblade 2

Мелина Юргенс рассказала в видеоролике о своем персонаже в Senua's Saga: Hellblade 2, главной героине Сенуа: храброй и решительной воительнице, но в то же время хрупкой и с измученной психикой.

Выходящая на Xbox и PC 21 мая, Senua's Saga: Hellblade 2 продолжит события, на которых мы остановились в конце первой части серии, Hellblade: Senua's Sacrifice, и расскажет о новом этапе путешествия Сенуи по темному и жестокому миру.

Что мне нравится в героине, так это то, что она упорная и храбрая женщина, но в то же время она обладает огромной эмпатией. У нас с ней много общего, потому что я была там с самого начала проекта и смогла помочь сформировать персонажа, которого мне предстоит сыграть. Мы обе пережили очень трудные времена. Я живу с некоторыми проблемами психического здоровья, и она тоже, но мы не сдаемся: мы продолжаем нажимать и нажимать, и мы никогда не прекращаем бороться

В последние несколько дней обсуждался тот факт, что Senua's Saga: Hellblade 2 будет работать при 30 кадрах в секунду — такой выбор был обусловлен желанием разработчиков добиться наилучшей визуальной картинки.

Стремление к 60 кадрам означало бы целый ряд компромиссов, поэтому Ninja Theory приняла решение, которое, очевидно, не повлияет на тех, кто владеет ПК с определенной конфигурацией.