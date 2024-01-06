Microsoft ожидает, что Hellblade 2 получит крайне высокие оценки от критиков, согласно инсайдеру Nate the Hate

Список релизов Xbox Series S|X 2024 года наполнен множеством ожидаемых игр. Тем не менее, среди этих игр Hellblade 2 выделяется как очевидная изюминка, обладающая потенциалом стать одним из лучших релизов 2024 года.

В игру уже можно играть от начала до конца, и Microsoft, похоже, начала внутренние проверки в прошлом году, прежде чем наконец выпустить Helblade 2. Согласно отчету, эти обзоры были весьма многообещающими: игра получила оценки выше 90/100.

Выступая на последнем подкасте Spawncast, ведущий Nate The Hate указал на ожидания Microsoft относительно этого собственного релиза. Он постановил: «Внутренняя оценка игры Microsoft на Metacritic – от 90 и выше». Оценка выше 90 сделает Hellblade 2 одной из немногих игр для Xbox, получивших такое признание критиков.

Хотя Hellblade 2, безусловно, выглядит достойной этой оценки, внутреннее тестирование Microsoft в прошлом было не самым точным. В прошлом году Фил Спенсер отметил, что оценки Redfall во время пробных обзоров были намного выше, чем получилось после релиза.

В результате разочаровывающего поворота событий игра получила средний балл на платформе 56/100, не достигнув цели с огромной разницей. Однако, поскольку эта игра, должно быть, преподала Xbox огромный урок, процесс внутренней проверки игрового гиганта, вероятно, с тех пор изменился.

Несмотря на все ожидания, Hellblade 2 еще не получила точную дату выхода. Однако, поскольку Microsoft, как сообщается, планирует в этом месяце новый Developer Direct, Ninja Theory может продемонстрировать свою игру во время мероприятия и, наконец, вскоре объявить дату выпуска.