Microsoft ожидает, что Hellblade 2 получит крайне высокие оценки от критиков, согласно инсайдеру Nate the Hate

Список релизов Xbox Series S|X 2024 года наполнен множеством ожидаемых игр. Тем не менее, среди этих игр Hellblade 2 выделяется как очевидная изюминка, обладающая потенциалом стать одним из лучших релизов 2024 года.
В игру уже можно играть от начала до конца, и Microsoft, похоже, начала внутренние проверки в прошлом году, прежде чем наконец выпустить Helblade 2. Согласно отчету, эти обзоры были весьма многообещающими: игра получила оценки выше 90/100.
Выступая на последнем подкасте Spawncast, ведущий Nate The Hate указал на ожидания Microsoft относительно этого собственного релиза. Он постановил: «Внутренняя оценка игры Microsoft на Metacritic – от 90 и выше». Оценка выше 90 сделает Hellblade 2 одной из немногих игр для Xbox, получивших такое признание критиков.
Хотя Hellblade 2, безусловно, выглядит достойной этой оценки, внутреннее тестирование Microsoft в прошлом было не самым точным. В прошлом году Фил Спенсер отметил, что оценки Redfall во время пробных обзоров были намного выше, чем получилось после релиза.
В результате разочаровывающего поворота событий игра получила средний балл на платформе 56/100, не достигнув цели с огромной разницей. Однако, поскольку эта игра, должно быть, преподала Xbox огромный урок, процесс внутренней проверки игрового гиганта, вероятно, с тех пор изменился.
Несмотря на все ожидания, Hellblade 2 еще не получила точную дату выхода. Однако, поскольку Microsoft, как сообщается, планирует в этом месяце новый Developer Direct, Ninja Theory может продемонстрировать свою игру во время мероприятия и, наконец, вскоре объявить дату выпуска.
проходняк
Её делают уже дольше чем гта 6, будет смешно если они опять проходняк уровня первой части выпустят, тратя при этом бесконечные деньги майков, тупо что бы пополнить библиотеку геймпаса и порадовать Фила
Ну а якже =)
Учитывая сколько игры разрабатывается и что от неё обещают и как хвалят, это должен быть минимум уровень Балдурса 3го