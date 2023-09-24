Похоже, Senua's Saga: Hellblade 2 находится в полностью играбельном состоянии ©

Ранее в этом году Microsoft и разработчик Ninja Theory подтвердили, что Senua's Saga: Hellblade 2 выйдет где-то в 2024 году, и похоже, что долгожданный сиквел приключенческого боевика продолжает неуклонно развиваться по мере того, как мы приближаемся к его запуску.

Ninja Theory недавно отправилась в Твиттер, чтобы поделиться изображением сотрудников студии, которые вместе просматривают прохождение игры, что указывает на то, что игра достигла достаточного прогресса, чтобы находиться в состоянии, когда в нее можно играть от начала до конца. Студия написала: «Нет ничего лучше, чем собрать всех вместе, чтобы пройти игру».

Конечно, Hellblade 2 явно не упоминается в твите, а экран игры на изображении в твиттере размыт, хотя, глядя на график выпуска Ninja Theory, можно с уверенностью предположить, что разработчик имеет в виду Hellblade 2, и размыл экран, чтобы не показывать что-то из игры, что пока не хочет показывать - если только в ближайшем будущем у Ninja Theory не выйдет еще одна игра, о которой мы еще не знаем.

Когда бы игра Senua’s Saga: Hellblade 2 ни вышла в 2024 году, она будет доступна на Xbox Series X/S и ПК, а ее запуск состоится в первый день с Game Pass.