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Senua's Saga: Hellblade 2 21.05.2024
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Фэнтези
7.2 205 оценок

Мрачный экшен Senua's Saga: Hellblade 2 получит озвучку только на одном языке

Gutsz
Новости

Представители студии Ninja Theory дали большое интервью блогеру NerdBunker, который недавно посчастливился посетить штаб-квартиру и узнать больше подробностей о разработке сиквела Hellblade. Помимо уже давно известных фактов, разработчики впервые заговорили о трудностях локализации Senua's Saga: Hellblade 2 на другие языки. Из-за технических особенностей звука в игре, экшен будет озвучен только на одном языке — английском.

Несмотря на полученный опыт разработчиков во время производства первой части и большой бюджет, студия Ninja Theory приняла решение отказаться от нескольких озвучек. По мнению авторов Senua's Saga: Hellblade 2, любой дубляж кроме оригинала вредит ощущениям от игрового процесса, где важную роль играет звуковое сопровождение. Это связано с бинауральной технологией звука в игре, которая создана для правильной интерпретации психоза главной героини.

Как отмечает звукорежиссер игры Дэвид Гарсия, озвучивание на дополнительные языки Hellblade 2 практически невозможно. Для того чтобы создать качественную озвучку, которая передавала бы основной посыл игры, студии пришлось бы нанять несколько сотен новых сотрудников, владеющих разными языками и записывать все реплики в студии с помощью специального оборудования.

Впрочем, в Ninja Theory совсем не против дубляжа игры от энтузиастов. Однако они предупреждают, что в таком случае, часть атмосферы экшена может быть утеряна. Что касается текстовой локализации, Senua's Saga: Hellblade 2 будет переведена на более 20 языков. С большой вероятностью там будет и русский язык, как и в первой части.

0
11
Комментарии: 11
Ваш комментарий
MORDORR
4
Moorchik

Хз, что это и кто, но это просто гениально))

0
CooperativePoseidon

Ждём через 5 лет от Геймсвойс)

1
EvgeniiV

В 2030 переведут

-2
СнопакДоминатор

Кароче рептилиям и шизикам повезло, остальным соболезную.

0
Женя Бедин

Чувствую бешеные системные требования.С оптимизацией будет явно беда.Так как на xbox не будет выше 30 кадров и великий, ужасный Анриел Эджин 5 вкупе игра Майкрософт и родственник Тома Говарда.Не ждите системок аля Ghost of Tsushima.Тут будут системки бешеные уверяю!!!!!!!!!!!!!!!!!!

0
aearone

Чтобы вы понимали, озвучивать будут только на одном языке не из-за полит повестки, а из-за геймплейных механик, этого требует игра для полного погружения, так как там звук играет огромную роль.

0
AndralStormborn

Какая озвучка будет? На исландском или норвежском, для полноты погружения?

-1
Anton Vasiljev

Давай помогу тебе, а то там целый абзац текста надо прочитать

2
AndralStormborn Anton Vasiljev

Но я хотел на староисландском. Для полноты погружения

0
Anton Vasiljev AndralStormborn

Скёль, викинг! Но по английскии)))

0