Мрачный экшен Senua's Saga: Hellblade 2 получит озвучку только на одном языке

Представители студии Ninja Theory дали большое интервью блогеру NerdBunker, который недавно посчастливился посетить штаб-квартиру и узнать больше подробностей о разработке сиквела Hellblade. Помимо уже давно известных фактов, разработчики впервые заговорили о трудностях локализации Senua's Saga: Hellblade 2 на другие языки. Из-за технических особенностей звука в игре, экшен будет озвучен только на одном языке — английском.

Несмотря на полученный опыт разработчиков во время производства первой части и большой бюджет, студия Ninja Theory приняла решение отказаться от нескольких озвучек. По мнению авторов Senua's Saga: Hellblade 2, любой дубляж кроме оригинала вредит ощущениям от игрового процесса, где важную роль играет звуковое сопровождение. Это связано с бинауральной технологией звука в игре, которая создана для правильной интерпретации психоза главной героини.

Как отмечает звукорежиссер игры Дэвид Гарсия, озвучивание на дополнительные языки Hellblade 2 практически невозможно. Для того чтобы создать качественную озвучку, которая передавала бы основной посыл игры, студии пришлось бы нанять несколько сотен новых сотрудников, владеющих разными языками и записывать все реплики в студии с помощью специального оборудования.

Впрочем, в Ninja Theory совсем не против дубляжа игры от энтузиастов. Однако они предупреждают, что в таком случае, часть атмосферы экшена может быть утеряна. Что касается текстовой локализации, Senua's Saga: Hellblade 2 будет переведена на более 20 языков. С большой вероятностью там будет и русский язык, как и в первой части.