Мрачный экшен Senua's Saga: Hellblade 2 получит озвучку только на одном языке

Представители студии Ninja Theory дали большое интервью блогеру NerdBunker, который недавно посчастливился посетить штаб-квартиру и узнать больше подробностей о разработке сиквела Hellblade. Помимо уже давно известных фактов, разработчики впервые заговорили о трудностях локализации Senua's Saga: Hellblade 2 на другие языки. Из-за технических особенностей звука в игре, экшен будет озвучен только на одном языке — английском.
Несмотря на полученный опыт разработчиков во время производства первой части и большой бюджет, студия Ninja Theory приняла решение отказаться от нескольких озвучек. По мнению авторов Senua's Saga: Hellblade 2, любой дубляж кроме оригинала вредит ощущениям от игрового процесса, где важную роль играет звуковое сопровождение. Это связано с бинауральной технологией звука в игре, которая создана для правильной интерпретации психоза главной героини.
Как отмечает звукорежиссер игры Дэвид Гарсия, озвучивание на дополнительные языки Hellblade 2 практически невозможно. Для того чтобы создать качественную озвучку, которая передавала бы основной посыл игры, студии пришлось бы нанять несколько сотен новых сотрудников, владеющих разными языками и записывать все реплики в студии с помощью специального оборудования.
Впрочем, в Ninja Theory совсем не против дубляжа игры от энтузиастов. Однако они предупреждают, что в таком случае, часть атмосферы экшена может быть утеряна. Что касается текстовой локализации, Senua's Saga: Hellblade 2 будет переведена на более 20 языков. С большой вероятностью там будет и русский язык, как и в первой части.
Хз, что это и кто, но это просто гениально))
Ждём через 5 лет от Геймсвойс)
В 2030 переведут
Кароче рептилиям и шизикам повезло, остальным соболезную.
Чувствую бешеные системные требования.С оптимизацией будет явно беда.Так как на xbox не будет выше 30 кадров и великий, ужасный Анриел Эджин 5 вкупе игра Майкрософт и родственник Тома Говарда.Не ждите системок аля Ghost of Tsushima.Тут будут системки бешеные уверяю!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Чтобы вы понимали, озвучивать будут только на одном языке не из-за полит повестки, а из-за геймплейных механик, этого требует игра для полного погружения, так как там звук играет огромную роль.
Какая озвучка будет? На исландском или норвежском, для полноты погружения?
Давай помогу тебе, а то там целый абзац текста надо прочитать
Но я хотел на староисландском. Для полноты погружения
Скёль, викинг! Но по английскии)))