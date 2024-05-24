ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Senua's Saga: Hellblade 2 21.05.2024
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Фэнтези
7 349 оценок

Ninja Theory и Мелина Юргенс поблагодарили поклонников за теплый прием Senua's Saga: Hellblade 2

butcher69
Новости

Senua's Saga: Hellblade 2 вышла на этой неделе на PC и Xbox Series X|S, завершив многолетнее ожидание. Ninja Theory опубликовала на сайте X сообщение, в котором поблагодарила фанатов и всех, кто поддержал игру и студию.

"От всех нас, Ninja Theory, спасибо за невероятный отклик на Senua's Saga: Hellblade 2. Нам очень понравилось получать ваши впечатления и видеть ваши потрясающие снимки из фоторежима игры", - говорится в сообщении, которое сопровождается красивой групповой фотографией, сделанной в студии для захвата движения.

"Спасибо, что приняли участие вместе с нами в этой новой главе путешествия Сенуа", - прощается команда в конце сообщения. Пост был опубликован через несколько часов после запуска и свидетельствует об общем удовлетворении британской команды завершением работы и реакцией критиков и публики.

В свою очередь, Мелина Юргенс также опубликовала собственное сообщение, в котором она рассказывает о своих чувствах во время запуска Senua's Saga: Hellblade 2 и поблагодарила всех за поддержку на протяжении многих лет и по случаю релиза.

Мелина Юргенс, которая играет Сенуа в серии Ninja Theory, также поблагодарила каскадеров, соавторов и даже игроков, друзей и семьи, показав, как важна была поддержка в то время, когда команда упорно работала над этим проектом.

10
12
Комментарии: 12
Ваш комментарий
Без негатива
за теплый прием

Этот теплый прием с ними в одной комнате?

2
ixx

Подобные фото выкладывать уже деградация мозга!

-4
Sir Walter

Теплый как только что высранный кал.

1
EvgeniiV

Молодцы, игруха хороша, графика топ

0
1barac9U7ada7

хорошо что Я не вхожу в число тех 200(или сколько там) неумных рыл кто за это тёплое заплатил, и те наверно рекламные блогеры

0
Пользователь ВКонтакте

Шикардос, ждём 3 часть // Alexander Sbercotoff

-1
JohnTornton

получается хомяки схавали опять

-1
211186

Браво! Шикарная игра кто бы что не говорил.

-2
Евгений Кондратенко

Тут в соседних темах больше всех возмущаются те, кто игру не запускал и даже не планировал после знакомства с 1 частью) Я бы понял если бы игра лагала, была забагована и тд. Но просто смешно, когда собралась кучка хейтеров и срут игру, в которую они не хотят играть. Как-будто кто-то заставляет

-1
JohnTornton Евгений Кондратенко

чел, на 3080 24гига игра идёт в 60фпс, а не в 160 минимум
самому не смешно? это стыд

чел, чтобы что-то комментировать, это не нужно пробовать. или ты ешь какашки, чтобы убедиться в том, что это не повидло?
ладн, раскусил тебя
ешь, ещё как ешь)))))))

на фото огроменая студия, которая сделала нереальный кал за 5 лет. это просто самый убогий проект на свете

1
veterrock Евгений Кондратенко

Играю через силу чтобы просто узнать весь сюжет и не пойму,что в этой игре можно вообще хвалить,графику?так там одни камни,скалы,пещеры,дерьмо и кровь,бои?такое себе,по сути одно хождение по локациям,разгадывание знаков для открытия прохода и несколько скрытых якобы проходов,чтобы после их обнаружения в очередной раз послушать "интереснейшую" историю-как дед насрал в коляску.За всё это время сколько разрабатывалась игра,можно было бы выпустить по Скандинавской мифологии шикарную игру с интересным сюжетом и без этих постоянно говорящих голосов в голове,которые честно говоря уже просто бесят.

0
ver9iliy Евгений Кондратенко

Смешно смотреть как кто-то оправдывает эту поделку без геймплея. О ГРАФИКА. Игры сука нет. Сколько там, как минимум 6 лет делать коридорный проект, без внятного сюжета (и это факт, ведь у кого не спрашивал, все как один, ну это там шиза прикольно сделано, сук. расскажите о чём игра то) загадки которые были в первой части, наитупейшие. И такая же однокнопочная боёвка из первой части. Что они делали 6 лет??? В "игре" абсолютно ничего нового нет. А кичится графикой когда нет геймплея и сюжета могут только дегенераты.

0