Ninja Theory и Мелина Юргенс поблагодарили поклонников за теплый прием Senua's Saga: Hellblade 2

Senua's Saga: Hellblade 2 вышла на этой неделе на PC и Xbox Series X|S, завершив многолетнее ожидание. Ninja Theory опубликовала на сайте X сообщение, в котором поблагодарила фанатов и всех, кто поддержал игру и студию.
"От всех нас, Ninja Theory, спасибо за невероятный отклик на Senua's Saga: Hellblade 2. Нам очень понравилось получать ваши впечатления и видеть ваши потрясающие снимки из фоторежима игры", - говорится в сообщении, которое сопровождается красивой групповой фотографией, сделанной в студии для захвата движения.
"Спасибо, что приняли участие вместе с нами в этой новой главе путешествия Сенуа", - прощается команда в конце сообщения. Пост был опубликован через несколько часов после запуска и свидетельствует об общем удовлетворении британской команды завершением работы и реакцией критиков и публики.
В свою очередь, Мелина Юргенс также опубликовала собственное сообщение, в котором она рассказывает о своих чувствах во время запуска Senua's Saga: Hellblade 2 и поблагодарила всех за поддержку на протяжении многих лет и по случаю релиза.
Мелина Юргенс, которая играет Сенуа в серии Ninja Theory, также поблагодарила каскадеров, соавторов и даже игроков, друзей и семьи, показав, как важна была поддержка в то время, когда команда упорно работала над этим проектом.
Этот теплый прием с ними в одной комнате?
Подобные фото выкладывать уже деградация мозга!
Теплый как только что высранный кал.
Молодцы, игруха хороша, графика топ
хорошо что Я не вхожу в число тех 200(или сколько там) неумных рыл кто за это тёплое заплатил, и те наверно рекламные блогеры
Шикардос, ждём 3 часть // Alexander Sbercotoff
получается хомяки схавали опять
Браво! Шикарная игра кто бы что не говорил.
Тут в соседних темах больше всех возмущаются те, кто игру не запускал и даже не планировал после знакомства с 1 частью) Я бы понял если бы игра лагала, была забагована и тд. Но просто смешно, когда собралась кучка хейтеров и срут игру, в которую они не хотят играть. Как-будто кто-то заставляет
чел, на 3080 24гига игра идёт в 60фпс, а не в 160 минимум
самому не смешно? это стыд
чел, чтобы что-то комментировать, это не нужно пробовать. или ты ешь какашки, чтобы убедиться в том, что это не повидло?
ладн, раскусил тебя
ешь, ещё как ешь)))))))
на фото огроменая студия, которая сделала нереальный кал за 5 лет. это просто самый убогий проект на свете
Играю через силу чтобы просто узнать весь сюжет и не пойму,что в этой игре можно вообще хвалить,графику?так там одни камни,скалы,пещеры,дерьмо и кровь,бои?такое себе,по сути одно хождение по локациям,разгадывание знаков для открытия прохода и несколько скрытых якобы проходов,чтобы после их обнаружения в очередной раз послушать "интереснейшую" историю-как дед насрал в коляску.За всё это время сколько разрабатывалась игра,можно было бы выпустить по Скандинавской мифологии шикарную игру с интересным сюжетом и без этих постоянно говорящих голосов в голове,которые честно говоря уже просто бесят.
Смешно смотреть как кто-то оправдывает эту поделку без геймплея. О ГРАФИКА. Игры сука нет. Сколько там, как минимум 6 лет делать коридорный проект, без внятного сюжета (и это факт, ведь у кого не спрашивал, все как один, ну это там шиза прикольно сделано, сук. расскажите о чём игра то) загадки которые были в первой части, наитупейшие. И такая же однокнопочная боёвка из первой части. Что они делали 6 лет??? В "игре" абсолютно ничего нового нет. А кичится графикой когда нет геймплея и сюжета могут только дегенераты.