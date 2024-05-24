Ninja Theory и Мелина Юргенс поблагодарили поклонников за теплый прием Senua's Saga: Hellblade 2

Senua's Saga: Hellblade 2 вышла на этой неделе на PC и Xbox Series X|S, завершив многолетнее ожидание. Ninja Theory опубликовала на сайте X сообщение, в котором поблагодарила фанатов и всех, кто поддержал игру и студию.

"От всех нас, Ninja Theory, спасибо за невероятный отклик на Senua's Saga: Hellblade 2. Нам очень понравилось получать ваши впечатления и видеть ваши потрясающие снимки из фоторежима игры", - говорится в сообщении, которое сопровождается красивой групповой фотографией, сделанной в студии для захвата движения.

"Спасибо, что приняли участие вместе с нами в этой новой главе путешествия Сенуа", - прощается команда в конце сообщения. Пост был опубликован через несколько часов после запуска и свидетельствует об общем удовлетворении британской команды завершением работы и реакцией критиков и публики.

В свою очередь, Мелина Юргенс также опубликовала собственное сообщение, в котором она рассказывает о своих чувствах во время запуска Senua's Saga: Hellblade 2 и поблагодарила всех за поддержку на протяжении многих лет и по случаю релиза.

Мелина Юргенс, которая играет Сенуа в серии Ninja Theory, также поблагодарила каскадеров, соавторов и даже игроков, друзей и семьи, показав, как важна была поддержка в то время, когда команда упорно работала над этим проектом.