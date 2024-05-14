Ninja Theory показали возможности фоторежима в Senua's Saga: Hellblade 2, который будет доступен при релизе

В недавней публикации разработчики из студии Ninja Theory подтвердили, что в сиквеле Hellblade будет реализована популярная функция. Она будет особенно полезна тем, кто любит делать игровые скриншоты и просто любуется графикой в игре. В Senua's Saga: Hellblade 2 будет доступен продвинутый фоторежим, который будет доступен в первый день выхода. Ознакомиться с его возможностями можно уже сейчас, с помощью специального ролика.
Судя по описанию возможностей фоторежима в Senua's Saga: Hellblade 2, он создавался с учетом пожеланий виртуальных фотографов. Без каких-либо дополнительных программ и инструментов, игроки смогут очень тонко настроить любой фрагмент из игры для создания идеального скриншота. В распоряжении геймеров окажется полный контроль над освещением в сцене. Кроме этого, в фоторежиме будет отдельная настройка для объектов, а кроме этого, реализован огромный список фильтров и дополнительных функций.
Фоторежим в Hellblade 2 может стать действительно интересным инструментом, особенно в руках профессионалов. Оценить его возможности можно будет уже скоро. Релиз игры на ПК и консолях Xbox состоится 21 мая.
Ну любителям ползунков нормально подвезут, я хоть и креативлю иногда но люблю казуальность и простоту, держу в курсе
Нах он нужен игра мертва помойка шизофриническая