Новое видео Senua's Saga: Hellblade 2 напоминает события первой части

Игра Hellblade: Senua's Sacrifice была первоначально выпущена в августе 2017 года, и обычно те, кто играл в нее, возможно, уже забыли историю и, возможно, не заинтересованы в ее повторении, но хотят сыграть в грядущее продолжение – Senua's Saga: Hellblade 2. Поэтому сегодня разработчики из Ninja Theory опубликовали новое видео, представляющее собой резюме истории первой части.
Следуйте за жестоким путешествием воина через мифы и безумие. Действие происходит в эпоху викингов. Травмированная кельтская воительница отправляется в преследующий ад викингов, чтобы сразиться за душу своего умершего возлюбленного.
Hellblade: Senua's Sacrifice — это больше, чем просто игра, поскольку она создана в сотрудничестве с нейробиологами и людьми, страдающими психозом, и обещает перенести вас в глубины разума Сенуа.
Hellblade: Senua's Sacrifice доступна на ПК, PlayStation, Switch и Xbox. Ее продолжение, Senua's Saga: Hellblade 2, выйдет 21 мая 2024 года для ПК, Xbox Series S|X и Xbox Game Pass.
Очень странное видео. Под этот текст гораздо эффектнее было бы сделать нарезку из фрагментов первой части, чем заморачиваться с созданием этого сомнительного и визуально бедного ролика.