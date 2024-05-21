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Senua's Saga: Hellblade 2 21.05.2024
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Фэнтези
7.1 255 оценок

Оцениваем качество графики Senua's Saga: Hellblade 2 в различных видеосравнениях

Gutsz
Новости

Сегодня наконец-то выходит продолжение мрачного скандинавского экшена Hellblade от Ninja Theory. Сиквел игры создавался на передовой версии высокотехнологичного движка Unreal Engine, который должен обеспечить зрелищное визуальное сопровождение. Насколько красивой вышла Senua's Saga: Hellblade 2, можно увидеть на опубликованных видеосравнениях, которые появились аккурат к релизу.

В первом сравнении энтузиаст под ником ElAnalistaDeBits предлагает нам оценить, как изменилась визуальная сторона игры с момента первого анонса второй части в 2021 году. Пользователь показал кадры из финальной версии Senua's Saga: Hellblade 2, которые заметно прибавили в детализации и изменили общую цветовую гамму. В игре стало больше теплых тонов, а некоторые локации были полностью переделаны.

Также этот автор опубликовал сравнение графики на Xbox Series S/X и ПК. Как оказалось, на самой слабой консоли Xbox игра работает в динамическом разрешении 1920x803, не дотягивая даже до современных стандартов HD.

Напоследок можно оценить общую производительность Senua's Saga: Hellblade 2 на ПК. Оптимизацию новинки протестировали на RTX 4070 и RTX 3060.

Senua's Saga: Hellblade 2 официально поступит в продажу сегодня вечером, однако игра уже несколько часов покоряет торрент-площадки.

2
12
Комментарии: 12
Ваш комментарий
RickeyIMBA

каким вечерoм? уже два часа в геймпассе

3
veterrock
Senua's Saga: Hellblade 2 официально поступит в продажу сегодня вечером

Игра официально стала доступна в 11.00 по МСК

2
1barac9U7ada7

странно что баба не черножопая, психически больная черножопая мымра любящая хм) вот гарант успеха?

0
вупсич пупсич

Ты не понял о чем игра. нормисам не понять. Заурядный ум не принесет тебе несчастья.

-3
Jarvis666

Черножопики бы обиделись, если бы у их "брата-примата" выставили с шизой))

2
hamsta Jarvis666

а белые люди не приматы что ли по-твоему? :D

0
-zotik- Jarvis666

Они бы не поняли

0
-zotik- hamsta

Тысяч 70 назад да, а эти еще на стадии 2500к лет назад

0
ЛАГАРИУМ

фу мерзость

0
Kenn1y

Первая часть была скучной, интересно, что во второй придумали.

0