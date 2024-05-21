Оцениваем качество графики Senua's Saga: Hellblade 2 в различных видеосравнениях

Сегодня наконец-то выходит продолжение мрачного скандинавского экшена Hellblade от Ninja Theory. Сиквел игры создавался на передовой версии высокотехнологичного движка Unreal Engine, который должен обеспечить зрелищное визуальное сопровождение. Насколько красивой вышла Senua's Saga: Hellblade 2, можно увидеть на опубликованных видеосравнениях, которые появились аккурат к релизу.
В первом сравнении энтузиаст под ником ElAnalistaDeBits предлагает нам оценить, как изменилась визуальная сторона игры с момента первого анонса второй части в 2021 году. Пользователь показал кадры из финальной версии Senua's Saga: Hellblade 2, которые заметно прибавили в детализации и изменили общую цветовую гамму. В игре стало больше теплых тонов, а некоторые локации были полностью переделаны.
Также этот автор опубликовал сравнение графики на Xbox Series S/X и ПК. Как оказалось, на самой слабой консоли Xbox игра работает в динамическом разрешении 1920x803, не дотягивая даже до современных стандартов HD.
Напоследок можно оценить общую производительность Senua's Saga: Hellblade 2 на ПК. Оптимизацию новинки протестировали на RTX 4070 и RTX 3060.
Senua's Saga: Hellblade 2 официально поступит в продажу сегодня вечером, однако игра уже несколько часов покоряет торрент-площадки.
каким вечерoм? уже два часа в геймпассе
Игра официально стала доступна в 11.00 по МСК
странно что баба не черножопая, психически больная черножопая мымра любящая хм) вот гарант успеха?
Ты не понял о чем игра. нормисам не понять. Заурядный ум не принесет тебе несчастья.
Черножопики бы обиделись, если бы у их "брата-примата" выставили с шизой))
а белые люди не приматы что ли по-твоему? :D
Они бы не поняли
Тысяч 70 назад да, а эти еще на стадии 2500к лет назад
фу мерзость
Первая часть была скучной, интересно, что во второй придумали.