Появились новые подробности и изображения Dragon Age: The Veilguard

Благодаря 12-страничной статье журнала Game Informer появились новые подробности, скриншоты и арты грядущей ролевой игры Dragon Age: The Veilguard.
- Кровь Рука взаимодействовала с ритуалом, поэтому теперь они связаны с Тенью, по словам Соласа (они могут общаться друг с другом).
- Две фигуры, показанные в конце демо, — это эльфийские боги Элгар'нан и Гилан'найн.
- Солас заперт в Тени, в то время как два других бога теперь свободны.
- Маяк (наша база) находится в Тени, был домашней базой Соласа и теперь становится нашей.
- Мы будем использовать Элувианы, чтобы пересекать мир для миссий, похожих на Перекресток Инквизиции.
- Беллара — следующая, кого нужно нанять после вступительных событий в Арлатанском лесу.
- Беллара специализируется на электричестве по сравнению с ледяными силами Нив.
- Подтверждены легкие и тяжелые атаки, а также рывок, парирование и заряженные атаки.
- Вы можете разблокировать дополнительные прыжковые атаки в дереве навыков.
- Вы можете настроить различные комплекты оружия для изменения во время боя.
- Можно сохранять/ставить на паузу комбо с помощью рывка, а затем возобновлять их после этого, что, по-видимому, очень круто.
- Разбойник и воин могут парировать, но у разбойника больше времени — парирования у мага нет, но он может автоматически накладывать магический щит, пока у есть мана.
- Причудливый лес Арлатана резко контрастирует с другими областями. Обещает мрачные места и еще более мрачные моменты истории.
- Вы повышаете свои отношения со своими спутниками, помогая им в личных квестах и беря их с собой в основные квесты. То, как вы помогаете, что вы говорите, выборы, которые вы делаете и т. д. — все это определяет ваши отношения.
Как же убого выглядит прием в прыжке у лучника, просто дичь... Да и в целом скриншоты и видосы навеивают мысли, что это будет дрочево с боевкой на пятачках где вылазят мобы...
Хочу чтоб Солас победил...
Что бы он там своей головой лысой всех повесточных отфистил до сметри
Давайте задонатим т.н. автору т.н. статьи на словарь и учебник по русскому языку.
Пизздц. Как от великолепной и потрясающей DA:O все дошло до этой цветастой, мультяшной блевотни?.. Как волнующая своими формами и чертами лица Морриган могла быть променяна на вот эти вот гримассы неполноценных?.. Мой Dragon Age закончился на жертвенной смерти Серого Стража. Все что дальше - фанфики.
Думаю, что Музика и Зещук лет 20 назад не поверили бы, если бы увидели эти скрины. Какую позорную, низкопробную хрень будут выпускать от их имени...
Походу боевку из ТЕСО решили позаимствовать