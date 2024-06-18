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Dragon Age: The Veilguard Осень 2024
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези
6.6 475 оценок

Появились новые подробности и изображения Dragon Age: The Veilguard

monk70
Новости

Благодаря 12-страничной статье журнала Game Informer появились новые подробности, скриншоты и арты грядущей ролевой игры Dragon Age: The Veilguard.

  • Кровь Рука взаимодействовала с ритуалом, поэтому теперь они связаны с Тенью, по словам Соласа (они могут общаться друг с другом).
  • Две фигуры, показанные в конце демо, — это эльфийские боги Элгар'нан и Гилан'найн.
  • Солас заперт в Тени, в то время как два других бога теперь свободны.
  • Маяк (наша база) находится в Тени, был домашней базой Соласа и теперь становится нашей.
  • Мы будем использовать Элувианы, чтобы пересекать мир для миссий, похожих на Перекресток Инквизиции.
  • Беллара — следующая, кого нужно нанять после вступительных событий в Арлатанском лесу.
  • Беллара специализируется на электричестве по сравнению с ледяными силами Нив.
  • Подтверждены легкие и тяжелые атаки, а также рывок, парирование и заряженные атаки.
  • Вы можете разблокировать дополнительные прыжковые атаки в дереве навыков.
  • Вы можете настроить различные комплекты оружия для изменения во время боя.
  • Можно сохранять/ставить на паузу комбо с помощью рывка, а затем возобновлять их после этого, что, по-видимому, очень круто.
  • Разбойник и воин могут парировать, но у разбойника больше времени — парирования у мага нет, но он может автоматически накладывать магический щит, пока у есть мана.
  • Причудливый лес Арлатана резко контрастирует с другими областями. Обещает мрачные места и еще более мрачные моменты истории.
  • Вы повышаете свои отношения со своими спутниками, помогая им в личных квестах и ​​беря их с собой в основные квесты. То, как вы помогаете, что вы говорите, выборы, которые вы делаете и т. д. — все это определяет ваши отношения.
+ ещё 2 картинки
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8
Комментарии: 8
Ваш комментарий
Merlegant

Как же убого выглядит прием в прыжке у лучника, просто дичь... Да и в целом скриншоты и видосы навеивают мысли, что это будет дрочево с боевкой на пятачках где вылазят мобы...

5
Talendor3
Солас заперт в Тени, в то время как два других бога теперь свободны.
2
Surreal89

Хочу чтоб Солас победил...

1
Merlegant

Что бы он там своей головой лысой всех повесточных отфистил до сметри

1
Piece_of_Shit

Давайте задонатим т.н. автору т.н. статьи на словарь и учебник по русскому языку.

1
BlackPyramid

Пизздц. Как от великолепной и потрясающей DA:O все дошло до этой цветастой, мультяшной блевотни?.. Как волнующая своими формами и чертами лица Морриган могла быть променяна на вот эти вот гримассы неполноценных?.. Мой Dragon Age закончился на жертвенной смерти Серого Стража. Все что дальше - фанфики.

1
Ahnx

Думаю, что Музика и Зещук лет 20 назад не поверили бы, если бы увидели эти скрины. Какую позорную, низкопробную хрень будут выпускать от их имени...

0
Talendor3

Походу боевку из ТЕСО решили позаимствовать


Подтверждены легкие и тяжелые атаки, а также рывок, парирование и заряженные атаки.
Вы можете разблокировать дополнительные прыжковые атаки в дереве навыков.
Вы можете настроить различные комплекты оружия для изменения во время боя.
0