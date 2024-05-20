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Senua's Saga: Hellblade 2 21.05.2024
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Фэнтези
7 249 оценок

Приключенческий экшен Senua's Saga: Hellblade II получил атмосферный релизный трейлер

butcher69
Новости

Ninja Theory и Microsoft представил релизный трейлер к своему долгожданному приключенческому экшену Senua's Saga: Hellblade II. Трейлер, полный атмосферных сцен под песню "Animal Soul" исполнительницы Aurora, погружает игроков в мир игры, где главная героиня Сена вновь столкнется с ужасами своего разума.

В сиквеле игроки снова возьмут на себя роль Сенуи, воительницы, борющейся с психическим расстройством. Ее путешествие обещает стать еще более мрачным и опасным. Senua's Saga: Hellblade II создается на движке Unreal Engine 5 и использовать преимущества технологий Lumen и Nanite.

Senua's Saga: Hellblade II выйдет 21 мая на ПК, Xbox Series X|S и Game Pass.

13
17
Комментарии: 17
Ваш комментарий
211186

Я думаю будет точно не хуже первой части, а первая часть мне очень даже понравилась. Вся фишка в голосах как раз, лучше в наушниках играть, а не через динамики

8
Contriver

Уххх супер, уже завтра релиз, вкусно наверну кинца 🥰

6
Без негатива
наверну

В чём-то ты действительно прав

-11
Гемор

Я уже устал от кинца, но другого в наше время не дано. Либо кинцо, либо распиаренная какая-то крутая микроменджент хрень типа BG3, которая не кинцо, но в которую замучаешь десятки часов читать кучу текстовых портянок, диалогов, перебирать кучу баночек, скляночек. После работы бывает, что уже просто лень во всё это втыкать, и хочется что-то такое по быстрому пограть. Придется жрать, что дали

-11
Contriver Гемор

да и хорошее кинцо очень редко выходит, обычно выхоодит попсовое попкорновое кинцо какое нибудь, а тут наконец то чтото серьезное, ну по крайней мере надеюсь на это, а то обычно сюжеты как для пятилеток каких нибудь придумывают

1
goodneighbor Гемор

Уж не думал, что самый сложный босс для современного ГЕЙмера это чтение....

1
DanteAwake Гемор

Для тебя есть танки

0
electr01

сочно прям выглядит

1
Kesha777888

Надеюсь сделают мод на замену героини, аналогичную красотке из Stellar blade)

1
GayFish

Далее будет по классике, игра не получит достаточно денег, потому-что Майкрософт не рекламировало ее нормально, а студию потом закроют.

0
Евгений Кондратенко

А в Steam предзагрузку зажидили...

0
вупсич пупсич

Боже это лучшая игра я обожаю хелблейдж.

-1
Евгений Кондратенко

Ещё и в Российском Steam доступна)

0
SERGEY-SP

Посмотрм как эти дровишки ещё идти будут !Иначе пускай они сами играют в сей шедевр!Чё то полагаю на уровне анала на очке 2!

-5
MrGamerDad

Ну и ерунда

-6
Без негатива

Очередной унылый симулятор ходьбы с таким же заклиниванием врагов, из особенностей только прикольный звук, все

-5