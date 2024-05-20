Приключенческий экшен Senua's Saga: Hellblade II получил атмосферный релизный трейлер

Ninja Theory и Microsoft представил релизный трейлер к своему долгожданному приключенческому экшену Senua's Saga: Hellblade II. Трейлер, полный атмосферных сцен под песню "Animal Soul" исполнительницы Aurora, погружает игроков в мир игры, где главная героиня Сена вновь столкнется с ужасами своего разума.
В сиквеле игроки снова возьмут на себя роль Сенуи, воительницы, борющейся с психическим расстройством. Ее путешествие обещает стать еще более мрачным и опасным. Senua's Saga: Hellblade II создается на движке Unreal Engine 5 и использовать преимущества технологий Lumen и Nanite.
Senua's Saga: Hellblade II выйдет 21 мая на ПК, Xbox Series X|S и Game Pass.
Я думаю будет точно не хуже первой части, а первая часть мне очень даже понравилась. Вся фишка в голосах как раз, лучше в наушниках играть, а не через динамики
Уххх супер, уже завтра релиз, вкусно наверну кинца 🥰
В чём-то ты действительно прав
Я уже устал от кинца, но другого в наше время не дано. Либо кинцо, либо распиаренная какая-то крутая микроменджент хрень типа BG3, которая не кинцо, но в которую замучаешь десятки часов читать кучу текстовых портянок, диалогов, перебирать кучу баночек, скляночек. После работы бывает, что уже просто лень во всё это втыкать, и хочется что-то такое по быстрому пограть. Придется жрать, что дали
да и хорошее кинцо очень редко выходит, обычно выхоодит попсовое попкорновое кинцо какое нибудь, а тут наконец то чтото серьезное, ну по крайней мере надеюсь на это, а то обычно сюжеты как для пятилеток каких нибудь придумывают
Уж не думал, что самый сложный босс для современного ГЕЙмера это чтение....
Для тебя есть танки
сочно прям выглядит
Надеюсь сделают мод на замену героини, аналогичную красотке из Stellar blade)
Далее будет по классике, игра не получит достаточно денег, потому-что Майкрософт не рекламировало ее нормально, а студию потом закроют.
А в Steam предзагрузку зажидили...
Боже это лучшая игра я обожаю хелблейдж.
Ещё и в Российском Steam доступна)
Посмотрм как эти дровишки ещё идти будут !Иначе пускай они сами играют в сей шедевр!Чё то полагаю на уровне анала на очке 2!
Ну и ерунда
Очередной унылый симулятор ходьбы с таким же заклиниванием врагов, из особенностей только прикольный звук, все