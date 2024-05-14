Раннее сравнительное видео Hellblade 2 показывает, насколько улучшились визуальные эффекты с момента анонса

Senua's Saga: Hellblade 2 - одна из немногих игр, чьи визуальные эффекты не были ухудшены по сравнению с тем, что было показано в первых демонстрациях. Напротив, они были значительно улучшены.
Новое раннее сравнительное видео, подготовленное Cycu1, показывает, насколько улучшилась визуальная составляющая второй части серии от Ninja Theory с момента ее анонса в 2021 году. Хотя некоторые изменения, возможно, не в лучшую сторону, например, изменения в объемном тумане и освещении, несомненно, игра в целом выглядит лучше, чем в 2021 году, даже на сжатых кадрах, использованных для сравнения.
За отличные визуальные эффекты приходится платить, и чтобы насладиться Senua's Saga: Hellblade II при 60 кадрах в секунду и выше, игрокам придется приобрести версию для ПК и иметь достаточно мощную машину. Версии для Xbox Series X и Xbox Series S будут работать только в "кинематографических" 30 кадрах в секунду, хотя режим 60 FPS может быть реализован позже, как это произошло с Redfall и скоро произойдет со Starfield.
Senua's Saga: Hellblade 2 выходит 21 мая на PC, Xbox Series X и Xbox Series S по всему миру.
за три года баба так и не умылась
Это тату😆 // Franky Raymond
Грязная как свинья // Глеб Громов
Следующая студия в списке похороненных майками. Но с другой стороны делать 6 лет линейную игру на 6 часов игры - это халтура. // Артём Ганник-Атаракс
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