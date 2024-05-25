Senua's Saga: Hellblade 2 получила новый рекламный ролик

Сможет ли Senua's Saga: Hellblade 2 убедить пользователей купить Xbox Series X|S и подписаться на Xbox Game Pass? Именно на это и нацелен новый рекламный ролик, выпущенный компанией Microsoft
Способная переосмыслить концепцию графики в видеоиграх, по мнению Digital Foundry, Senua's Saga: Hellblade 2, несомненно, является визуальным, звуковым и повествовательным опытом большой глубины, даже если ее геймплей оставляет желать лучшего.
"На Xbox Series X|S погрузитесь в борьбу Сенуа за выживание. Играйте с первого дня с Game Pass", - говорится в трейлере на фоне чередования кадров из игры Ninja Theory.
Senua's Saga: Hellblade 2 доступна на PC и Xbox Series X/S.
И обнуление продаж в ой, извините для 403ей.
т.е. первый рекламный ролик
Эка вас дюзнуло!!!!!!!!!!!!!!!!
Нет конечно же, это обычная бродилка без геймплея с мыльной картинкой из за нагромождения пост эффектов, обрезанный обзор, с артефактами лучей // Ilya Strelec
Стрелец, похоже, не туда попал. // Андрей Гладилин