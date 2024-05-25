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Senua's Saga: Hellblade 2 21.05.2024
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Фэнтези
7 375 оценок

Senua's Saga: Hellblade 2 получила новый рекламный ролик

butcher69
Новости

Сможет ли Senua's Saga: Hellblade 2 убедить пользователей купить Xbox Series X|S и подписаться на Xbox Game Pass? Именно на это и нацелен новый рекламный ролик, выпущенный компанией Microsoft

Способная переосмыслить концепцию графики в видеоиграх, по мнению Digital Foundry, Senua's Saga: Hellblade 2, несомненно, является визуальным, звуковым и повествовательным опытом большой глубины, даже если ее геймплей оставляет желать лучшего.

"На Xbox Series X|S погрузитесь в борьбу Сенуа за выживание. Играйте с первого дня с Game Pass", - говорится в трейлере на фоне чередования кадров из игры Ninja Theory.

Senua's Saga: Hellblade 2 доступна на PC и Xbox Series X/S.

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Комментарии: 5
Ваш комментарий
Гомер11

И обнуление продаж в ой, извините для 403ей.

-1
Tommy.

т.е. первый рекламный ролик

-1
Гремлин666

Эка вас дюзнуло!!!!!!!!!!!!!!!!

-2
Пользователь ВКонтакте

Нет конечно же, это обычная бродилка без геймплея с мыльной картинкой из за нагромождения пост эффектов, обрезанный обзор, с артефактами лучей // Ilya Strelec

-8
Пользователь ВКонтакте

Стрелец, похоже, не туда попал. // Андрей Гладилин

-4