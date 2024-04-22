Senua's Saga: Hellblade 2 получит текстовый перевод на 27 языков, в том числе русский

Senua's Saga: Hellblade 2 снова в центре внимания. Сегодня разработчики из Ninja Theory обновили страницу игры в Steam, куда добавили информацию о локализации на различные языки. Как было объявлено ранее, сиквел приключений Сенуа получит озвучку только лишь на английском языке. Однако, текстовый перевод будет выполнен на 27 языках, в том числе русском.
Senua's Saga: Hellblade 2 отправляет игроков в мучительное путешествие главной героини Сенуа, где она борется с тьмой, которая пронизывает как ее внутреннее существо, так и мир вокруг нее. Будучи преисполнена решимости освободить свой народ от гнетущей хватки тирании, Сенуа отправляется в опасное путешествие, полное испытаний и опасностей на каждом шагу.
Hellblade 2: Senua's Saga выйдет 21 мая 2024 года на Xbox и ПК.
Это правильно. Чем больше языков тем лучше. Главное, что бы не в ущерб каким-то.
Это сабы на 27 языках, а не озвучка. Как бы давно стандартно для большинства мировых релизов делать пакет сабов сдесяткой другой языков.
Она и в стиме для нас доступна. Как обычно то что охото купить хрен купишь, а как нафиг нужна вот на прилавке
На выходе будет так:
А сакнции как?) Меньшинства завоют про санкции против раши. Где ж они.?))
На выходе могут вырезать. Тут уже 50/50