Senua's Saga: Hellblade 2 получит текстовый перевод на 27 языков, в том числе русский

Senua's Saga: Hellblade 2 снова в центре внимания. Сегодня разработчики из Ninja Theory обновили страницу игры в Steam, куда добавили информацию о локализации на различные языки. Как было объявлено ранее, сиквел приключений Сенуа получит озвучку только лишь на английском языке. Однако, текстовый перевод будет выполнен на 27 языках, в том числе русском.

Senua's Saga: Hellblade 2 отправляет игроков в мучительное путешествие главной героини Сенуа, где она борется с тьмой, которая пронизывает как ее внутреннее существо, так и мир вокруг нее. Будучи преисполнена решимости освободить свой народ от гнетущей хватки тирании, Сенуа отправляется в опасное путешествие, полное испытаний и опасностей на каждом шагу.

Hellblade 2: Senua's Saga выйдет 21 мая 2024 года на Xbox и ПК.