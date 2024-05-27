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Senua's Saga: Hellblade 2 21.05.2024
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Фэнтези
6.9 417 оценок

Senua's Saga: Hellblade 2 стала самой популярной игрой в Xbox Game Pass в мире

Gruz_
Новости

21 мая в продаже появится Senua's Saga: Hellblade 2. С самого первого дня своего релиза игра была доступна в Game Pass (Xbox+PC). И, как оказалось, игра пользуется очень большой популярностью в этом сервисе.

Новый эксклюзив Xbox на данный момент является лидером во многих странах. Проект занимает лидирующие позиции среди бестселлеров Game Pass в США, Бразилии, Канаде, Австралии, Великобритании, Германии, Италии, Испании, Франции, Польше, России и других регионах. В то же время Senua's Saga: Hellblade II возглавляет сразу два рейтинга - самых популярных игр по подписке на консоли и самых популярных игр по Game Pass Ultimate, где также учитываются пользователи, играющие на ПК.

С учетом того, что пиковый онлайн Senua's Saga: Hellblade 2 в Steam был всего 4 тысячи человек, совершенно очевидно, что аудитория игры в Game Pass гораздо больше. Общее количество игроков Senua's Saga: Hellblade 2 пока не сообщается.

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Комментарии: 16
Ваш комментарий
Contriver

Тем временем народ продолжает количество игроков мерить по онлайну в стим.
А так, поздравляю игру, вышла отличной во всех смыслах. Желаю успехов и побольше таких игр в индустрии, с сюжетом без долбаных социальных посылов, а то если и делается сейчас какое нибудь кинцо, то обычно это какой то повесточный кал выходит.

1
Softek

Только остаётся открытым вопрос, это игра или интерактивное кино?🙄

0
Гемор

Это временно, так как новинка, а не потому что игра хорошая. Вышла бы другая разрекламированная игра, была бы она самой популярной

0
ZAUSA

То маленький онлайн и мало рекламы, то большая популярность и много рекламы.

-1
Maksim7282

Классная игра))))

0
211186

Естесссссссссно… на халяву же

-1
Пользователь ВКонтакте

Играть не во что вот и популярна))) // Павел Кир

-1
smallhell

Если игра бесплатна (вполне применимое определение для игры доступной по подписке), то помимо количества сыгравших надо еще учитывать сколько времени они играли.

-3
Contriver

А сколько времени может наиграть народ в игре которая за 8 часов проходится?) Очевидно не много) Зачем в такой игре много времени проводить, смысл то не в этом) Это же не условная колда где важно чтобы игроки реально постоянно в нее играли донатили. В синглплеерных играх такие вещи как одновременный онлайн или количество времени и тд, это совершенно не важные вещи

-1
Denya_007 Contriver

Прошел за 5,5

-1
Contriver Denya_007

ты без остановки там чтоли бежал? у меня вообще 10+ часов на первое прохождение и еще часа 3 сверху наиграл просто так

0
1barac9U7ada7

(игра) стала самой популярной в каробокс пасе, онлайн всего 4000 рыльцев)))) ХА во прикол

-6
X_ray_83

Коротко об игре ))))

-6
MrGamerDad

Хватит уже эту морду везде пихать

-7
Tommy.

Она тебя ущемляет?

0
Slow Slade Snow Snake

выбери своего бойца

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