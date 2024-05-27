Senua's Saga: Hellblade 2 стала самой популярной игрой в Xbox Game Pass в мире

21 мая в продаже появится Senua's Saga: Hellblade 2. С самого первого дня своего релиза игра была доступна в Game Pass (Xbox+PC). И, как оказалось, игра пользуется очень большой популярностью в этом сервисе.
Новый эксклюзив Xbox на данный момент является лидером во многих странах. Проект занимает лидирующие позиции среди бестселлеров Game Pass в США, Бразилии, Канаде, Австралии, Великобритании, Германии, Италии, Испании, Франции, Польше, России и других регионах. В то же время Senua's Saga: Hellblade II возглавляет сразу два рейтинга - самых популярных игр по подписке на консоли и самых популярных игр по Game Pass Ultimate, где также учитываются пользователи, играющие на ПК.
С учетом того, что пиковый онлайн Senua's Saga: Hellblade 2 в Steam был всего 4 тысячи человек, совершенно очевидно, что аудитория игры в Game Pass гораздо больше. Общее количество игроков Senua's Saga: Hellblade 2 пока не сообщается.
Тем временем народ продолжает количество игроков мерить по онлайну в стим.
А так, поздравляю игру, вышла отличной во всех смыслах. Желаю успехов и побольше таких игр в индустрии, с сюжетом без долбаных социальных посылов, а то если и делается сейчас какое нибудь кинцо, то обычно это какой то повесточный кал выходит.
Только остаётся открытым вопрос, это игра или интерактивное кино?🙄
Это временно, так как новинка, а не потому что игра хорошая. Вышла бы другая разрекламированная игра, была бы она самой популярной
То маленький онлайн и мало рекламы, то большая популярность и много рекламы.
Классная игра))))
Естесссссссссно… на халяву же
Играть не во что вот и популярна))) // Павел Кир
Если игра бесплатна (вполне применимое определение для игры доступной по подписке), то помимо количества сыгравших надо еще учитывать сколько времени они играли.
А сколько времени может наиграть народ в игре которая за 8 часов проходится?) Очевидно не много) Зачем в такой игре много времени проводить, смысл то не в этом) Это же не условная колда где важно чтобы игроки реально постоянно в нее играли донатили. В синглплеерных играх такие вещи как одновременный онлайн или количество времени и тд, это совершенно не важные вещи
Прошел за 5,5
ты без остановки там чтоли бежал? у меня вообще 10+ часов на первое прохождение и еще часа 3 сверху наиграл просто так
(игра) стала самой популярной в каробокс пасе, онлайн всего 4000 рыльцев)))) ХА во прикол
Коротко об игре ))))
Хватит уже эту морду везде пихать
Она тебя ущемляет?
выбери своего бойца