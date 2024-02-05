Слух: Hellblade 2 должна выйти на PS5

К списку новостей об эксклюзивах Microsoft, которые выйдут на PlayStation 5, прибавилась еще одна: Senua's Saga: Hellblade 2 также появится на консоли Sony. По словам инсайдера Shpeshal Nick, который является одним из основателей Xbox Era.

В первоначальном списке уже были Starfield и Indiana Jones, а теперь к ним добавилась Hellblade 2. Иными словами, все указывает на то, что Microsoft кардинально меняет свои планы на будущее.

Стоит отметить, что в целом Nick считается надежным источником. Совсем недавно он раскрыл полную линейку игр на PlayStation State of Play еще до того, как было объявлено январское мероприятие. И все же лучше подходить к этим словам с изрядной долей скептицизма. Разумеется, похоже, что Xbox стремительно меняет свою стратегию в отношении своих эксклюзивов, но точные планы компании станут известны только после того, как будет сделано официальное заявление.

Релиз Hellblade 2 на Xbox Series X/S и PC запланирован на 21 мая.