Senua's Saga: Hellblade 2 TBA
7.5 139 оценок

Страница Senua's Saga: Hellblade II появилась в Steam

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monk70
Новости

В сервисе Steam появилась страница экшена от 3-го лица Senua’s Saga: Hellblade II от разработчика Ninja Theory и издателя Xbox Games Studios.

Продолжение отмеченной наградами игры Hellblade: Senua’s Sacrifice, Senua возвращается в жестоком путешествии на выживание через мифы и мучения Исландии викингов. Намереваясь спасти тех, кто стал жертвой ужасов тирании, Сенуа сталкивается с битвой за преодоление тьмы внутри и снаружи.

Погрузитесь глубоко в следующую главу истории Сенуа, созданного опыта, рассказанного посредством кинематографического погружения, прекрасно реализованных визуальных эффектов и инкапсулированного звука.

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Комментарии: 5
Ваш комментарий
DORAEMON1989

Поиграл на Пк год назад и в таком восторге был) Графоний мое почтение был)) История ахеренная. Оч жду))

0
warp 37

Буду брать, первая часть была великолепна.

-1
Newworld_DESTROYER

10 лет пилить сиквел, они че там себя стивена спилбергами возомнили?)). уверен будет трешак с псевдоглубоким смыслом

-2
Rock1sLife

какие 10 лет?

3
SULIK 712

+

0