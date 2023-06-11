Страница Senua's Saga: Hellblade II появилась в Steam ©

В сервисе Steam появилась страница экшена от 3-го лица Senua’s Saga: Hellblade II от разработчика Ninja Theory и издателя Xbox Games Studios.

Продолжение отмеченной наградами игры Hellblade: Senua’s Sacrifice, Senua возвращается в жестоком путешествии на выживание через мифы и мучения Исландии викингов. Намереваясь спасти тех, кто стал жертвой ужасов тирании, Сенуа сталкивается с битвой за преодоление тьмы внутри и снаружи.

Погрузитесь глубоко в следующую главу истории Сенуа, созданного опыта, рассказанного посредством кинематографического погружения, прекрасно реализованных визуальных эффектов и инкапсулированного звука.