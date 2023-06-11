Страница Senua's Saga: Hellblade II появилась в Steam

В сервисе Steam появилась страница экшена от 3-го лица Senua’s Saga: Hellblade II от разработчика Ninja Theory и издателя Xbox Games Studios.
Продолжение отмеченной наградами игры Hellblade: Senua’s Sacrifice, Senua возвращается в жестоком путешествии на выживание через мифы и мучения Исландии викингов. Намереваясь спасти тех, кто стал жертвой ужасов тирании, Сенуа сталкивается с битвой за преодоление тьмы внутри и снаружи.
Погрузитесь глубоко в следующую главу истории Сенуа, созданного опыта, рассказанного посредством кинематографического погружения, прекрасно реализованных визуальных эффектов и инкапсулированного звука.
Поиграл на Пк год назад и в таком восторге был) Графоний мое почтение был)) История ахеренная. Оч жду))
Буду брать, первая часть была великолепна.
10 лет пилить сиквел, они че там себя стивена спилбергами возомнили?)). уверен будет трешак с псевдоглубоким смыслом
какие 10 лет?
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