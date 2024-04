В свежем ролике Senua's Saga: Hellblade 2 игроков знакомят с Торгестром

Студия Ninja Theory продолжает свою серию коротких, но крайне познавательных роликов об уникальных персонажах и касте актеров в Senua's Saga: Hellblade 2. В прошлые разы нас подробно знакомили с главной героиней и Мелиной Юргенс, которая её играет. В этот раз видео посвятили совершенно новому герою, который появится в сиквеле — Торгестру, который составит компанию Сенуе в её приключениях.

Нового героя в Senua's Saga: Hellblade 2 будет играть профессиональный актер Крис О'Рейли. Он не появлялся в фильмах или сериалах, но имеет богатый опыт в игровой индустрии. Ранее игроки могли видеть его персонажей в Lords of the Fallen, The Quarry и других проектах. В сиквеле Hellblade ему досталась роль персонажа по имени Торгестр, которого он сам описывает как "верного, сильного и упорного".

О'Рейли уже не терпится увидеть реакцию игроков на Senua's Saga: Hellblade 2, которая должна стать ещё мрачнее, чем оригинальная игра. Для актера было большой честью поработать с Ninja Theory над уникальной историей, основанной на скандинавской мифологии, где авторы не стремятся романтизировать образы.