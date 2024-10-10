В ранний доступ вышел новый средневековый градостроитель - Settlements Rising

Градостроителей о средневековье мало не бывает, а потому студия из одного разработчика The Catalyst Crew выпустила свою первую игру на эту тему в Steam, получившую название Settlements Rising.

Settlements Rising предлагает упрощённую, но стилизованную графику и полную симуляцию жителей, которая стала стандартом хорошего качества в жанре. Сейчас в игре 35 профессий, а каждый житель имеет потребности в еде, энергии, здоровье и тепле, которые прямым образом влияют на то, чем он будет заниматься в первую очередь. Кроме разнообразных ресурсов, есть торговля и боевая система, в том числе можно строить каменные стены.

Разработчик предупреждает, что на данный момент хорошо сбалансирована только начальная часть игры. Он с нетерпением ждёт фидбека от игроков о том, что нужно улучшить в более поздних стадиях.