Flying Wild Hog запустила раздачу первой части Shadow Warrior в честь ее десятилетия

Серия игр Shadow Warrior отметила свой важный 10-летний юбилей. Shadow Warrior - это серия фирменных экшен-шутеров, разработанных польской компанией Flying Wild Hog. Она известна своим ярким ориентиром на динамичный бой, взрывы, юмор и уникального главного героя - Ло Вана. Серия началась в 1997 году, а в 2013 году состоялся перезапуск, который затем получил два продолжения.
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Репосты в твитере... удачи им... заниматься такой хренью не стану.
придёт не всем, а только первым 80 людям
цитата " The first 80 people to share this post and comment below get a free Steam key!"
Проще пиратку скачать
Уже давно куплена и пройдена. Отличный мясной шутер.
Дак раздавали уже давно и снова ? Могли бы уже и вторую часть на халяву отдать.
я помню как самая первая часть, на движке дума модифицированном, была новинкой...
Её ж уже раздавали в стиме напрямую и ключами в хамбле)