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Shadow Warrior (2013) 26.09.2013
8.3 884 оценки

Flying Wild Hog запустила раздачу первой части Shadow Warrior в честь ее десятилетия

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butcher69
Новости

Серия игр Shadow Warrior отметила свой важный 10-летний юбилей. Shadow Warrior - это серия фирменных экшен-шутеров, разработанных польской компанией Flying Wild Hog. Она известна своим ярким ориентиром на динамичный бой, взрывы, юмор и уникального главного героя - Ло Вана. Серия началась в 1997 году, а в 2013 году состоялся перезапуск, который затем получил два продолжения.

Для того чтобы получить бесплатную копию первой части для Steam, вам нужно сделать репост вот этой записи в Твиттере и написать что-то к нему в комментарии. Ключ должен прийти в личные сообщения. Раздача действует 24 часа.

7
7
Комментарии: 7
Ваш комментарий
Big and Fat

Репосты в твитере... удачи им... заниматься такой хренью не стану.

7
Mitchell_[RusDante]

придёт не всем, а только первым 80 людям

цитата " The first 80 people to share this post and comment below get a free Steam key!"

6
Faradaiz

Проще пиратку скачать

5
Кей Овальд

Уже давно куплена и пройдена. Отличный мясной шутер.

1
DEVIL_MC

Дак раздавали уже давно и снова ? Могли бы уже и вторую часть на халяву отдать.

0
Oscilograf

я помню как самая первая часть, на движке дума модифицированном, была новинкой...

0
AlexFullBeast

Её ж уже раздавали в стиме напрямую и ключами в хамбле)

0