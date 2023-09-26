Flying Wild Hog запустила раздачу первой части Shadow Warrior в честь ее десятилетия ©

Серия игр Shadow Warrior отметила свой важный 10-летний юбилей. Shadow Warrior - это серия фирменных экшен-шутеров, разработанных польской компанией Flying Wild Hog. Она известна своим ярким ориентиром на динамичный бой, взрывы, юмор и уникального главного героя - Ло Вана. Серия началась в 1997 году, а в 2013 году состоялся перезапуск, который затем получил два продолжения.

Для того чтобы получить бесплатную копию первой части для Steam, вам нужно сделать репост вот этой записи в Твиттере и написать что-то к нему в комментарии. Ключ должен прийти в личные сообщения. Раздача действует 24 часа.