Стелс-детектив Shadows of Doubt получил новую дорожную карту, а в планах появилось больше контента ©

В новом сообщении в Steam разработчик ColePowered Games сообщает, что команда решила "расширить и пересмотреть" первоначальный план раннего доступа, а также дорожную карту.

Теперь Shadows of Doubt будет находиться в Раннем доступе "примерно год", но при этом будет добавлен дополнительный контент, а новые обновления будут выходить примерно раз в несколько месяцев. Ознакомиться с новой, обновленной дорожной картой можно ниже.

Во-первых, в сентябре выйдет новое обновление. Обновление под названием "Обманщики и лжецы" добавит в игру новую профессию, новое здание и новые взаимодействия с NPC.

Второе запланированное обновление выйдет зимой, и в нем появится начальная поддержка моддинга. По словам ColePowered, более подробная информация о том, как будет работать моддинг, появится в будущих публикациях в блоге.

Весной 2024 года выйдет третье крупное обновление для Shadows of Doubt, в котором появится система социальных классов, которая добавит дополнительные сложности в ваши расследования.

Наконец, на 2024 год запланирован "Убийственный бросок", иначе известный как запуск версии 1.0. Однако сроки выхода не называются.

Помимо всего вышеперечисленного, разработчики также работают над сжатием файлов сохранений, поскольку во многих случаях их размер может превышать 100 МБ. Остается надеяться, что данные о городах можно будет хранить и в Steam Cloud, что сделает облачные сохранения более удобными.

Shadows of Doubt - это инди-иммерсивный симулятор, в котором вам предстоит играть в детектива в "гипер-индустриальном городе 1980-х годов", полном симулированных NPC. Каждый уголок города, включая интерьеры зданий, можно полностью исследовать, и ваша цель может скрываться где угодно.