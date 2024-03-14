на главную
об игре
Shadows of the Damned 21.06.2011
Экшен, Шутер, Ужасы, От третьего лица
7.4 200 оценок

Обновлённая версия Shadows of the Damned получила подзаголовок Hella Remastered

monk70
Новости

Shadows of the Damned: Hella Remastered, официальное название ремастера Shadows of the Damned, анонсированного в июне 2023 года, будет доступна для игры на выставке PAX East 2024, которая пройдет с 21 по 24 марта в Бостоне, штат Массачусетс, объявила компания Grasshopper Manufacture.

Основатель и генеральный директор Grasshopper Manufacture Гоичи «Suda 51» Суда также примет участие в выставке PAX East 2024. Посетители смогут бросить вызов Suda 51 в игре в блэкджек на стенде и выиграть набор подставок Shadows of the Damned с автографами. Также будет проведена викторина «Маньякского уровня» Shadows of the Damned, первые шесть победителей которой получат кастомное кольцо Shadows of the Damned.

Платформы и дата выхода Shadows of the Damned: Hella Remastered еще не объявлены, но «вероятно» она выйдет на все текущие платформы.

6
2
Комментарии: 2
Ваш комментарий
Victor Dukoff

Если Суда совершенно точно решил выпустить на ПК ремастер Lolipop Snainsaw, то вполне логично, что и остальные былые экзы его авторства последуют этому благому примеру.

0
Madiark

Не так давно прошел на пс3 оригинал с русской озвучкой, очень добротная неполиткоректная игра с кучей пошлых шуток

0