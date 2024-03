Обновлённая версия Shadows of the Damned получила подзаголовок Hella Remastered

Shadows of the Damned: Hella Remastered, официальное название ремастера Shadows of the Damned, анонсированного в июне 2023 года, будет доступна для игры на выставке PAX East 2024, которая пройдет с 21 по 24 марта в Бостоне, штат Массачусетс, объявила компания Grasshopper Manufacture.

Основатель и генеральный директор Grasshopper Manufacture Гоичи «Suda 51» Суда также примет участие в выставке PAX East 2024. Посетители смогут бросить вызов Suda 51 в игре в блэкджек на стенде и выиграть набор подставок Shadows of the Damned с автографами. Также будет проведена викторина «Маньякского уровня» Shadows of the Damned, первые шесть победителей которой получат кастомное кольцо Shadows of the Damned.

Платформы и дата выхода Shadows of the Damned: Hella Remastered еще не объявлены, но «вероятно» она выйдет на все текущие платформы.