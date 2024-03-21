Официально: Shadows of the Damned: Hella Remastered выйдет в 2024 году для PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, Switch и ПК

Shadows of the Damned: Hella Remastered выйдет на PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch и ПК в Steam в 2024 году, сообщил разработчик Grasshopper Manufacture. Список желаний уже доступен в PlayStation Store, Microsoft Store и Steam.

Посетители выставки PAX East 2024, которая пройдет с сегодняшнего дня по 24 марта в Бостоне, штат Массачусетс, смогут ознакомиться с первой игровой демо-версией Shadows of the Damned: Hella Remastered на стенде NetEase Games.