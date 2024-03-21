Официально: Shadows of the Damned: Hella Remastered выйдет в 2024 году для PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, Switch и ПК

Shadows of the Damned: Hella Remastered выйдет на PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch и ПК в Steam в 2024 году, сообщил разработчик Grasshopper Manufacture. Список желаний уже доступен в PlayStation Store, Microsoft Store и Steam.
Посетители выставки PAX East 2024, которая пройдет с сегодняшнего дня по 24 марта в Бостоне, штат Массачусетс, смогут ознакомиться с первой игровой демо-версией Shadows of the Damned: Hella Remastered на стенде NetEase Games.
Трудно было оставить ссылку на стим версию?
Нет русского языка в игре
По факту есть вместе с ру озвучкой, после релиза прикрутят, полагаю.
Официального нет, но несколько лет назад R.G. MVO выпускали русскую локализацию. Так что наверняка прикрутят и к новой версии.
Учитывая проект, скидки будут хорошие, вот тогда можно будет и взять взамен старой версии.
начинал играть на xbox 360 так и не прошел
Официально русского языка не было, русские сабы были в пиратке, озвучки нет.