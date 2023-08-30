Suda51 хотел бы поработать над продолжением Shadows of the Damned ©

Гоити Суда (он же Suda51) заявил, что хотел бы создать новую игру по мотивам Shadows of the Damned, но без тех ограничений, которые были наложены на него в первый раз.

Оригинальная игра Shadows of the Damned была выпущена в 2011 году и, несмотря на то, что ее разработкой занималась студия Суда Grasshopper Manufacture, издателем выступила EA. Неудовлетворенность Суды разработкой оригинальной игры хорошо известна, так как в результате конфликтов с EA он неоднократно переделывал игру и нарушал свое первоначальное видение.

Теперь, когда компания Grasshopper работает над ремастером Shadows of the Damned, VGC поинтересовалась у Суды в недавнем интервью, удалось ли ему вернуть в игру некоторые из тех, ранее скомпрометированных идей.

Суда ответил, что, хотя этого не произойдет, и ремастер будет основан на выпущенной версии, он надеется использовать эти идеи на каком-то этапе в будущем проекте.

Если бы мы делали Shadows of the Damned так, как я изначально планировал, и использовали все те идеи, которые я хотел применить в ремастере, нам пришлось бы, по сути, переделывать всю игру с нуля. Так что на этот раз это будет точный ремастер оригинальной игры, то есть это будет та игра, которую фанаты получили раньше, только переделанная и улучшенная. Надеюсь, что в будущем у меня появится шанс использовать те идеи, которые я не смог применить в самом начале - я припас их на будущее, так что, возможно, когда-нибудь мы сможем увидеть что-то более близкое к моему первоначальному видению игры.

Журналисты спросили Суда, означает ли это, что в будущем он хотел бы сделать продолжение Shadows of the Damned.

Да, я очень люблю персонажей Гарсии и Джонсона, и особенно Флеминга. А учитывая то, что сейчас выходит ремастер, и то, что было в Travis Strikes Again... пока ничего конкретного мы не наметили, но я надеюсь, что мы сможем использовать этот ремастер как некую отправную точку для того, чтобы более полно раскрыть этих персонажей и, возможно, применить их на практике. Возможно, это будет сиквел или будущая игра, не связанная с игрой, но я хочу использовать этих персонажей более свободно. Я определенно хотел бы вернуться к ним и сделать что-то с ними в будущем, так что идея подобного сотрудничества в будущем не была бы невозможной.

Главный герой Shadows of the Damned, Гарсия Хотспур, - охотник на демонов, которому предстоит спасти свою девушку Полу от Повелителя демонов.

Поскольку игра была издана EA, некоторое время было неясно, кому принадлежат права на нее. Однако в интервью VGC в 2021 году Суда подтвердил, что права на Shadows of the Damned принадлежат компании Grasshopper, и что возвращение игры возможно (поэтому сейчас в разработке находится ремастер).