В Steam появилась страница обновленной версии Shadows of the Damned. Смотрим новые скриншоты

Разработчики Shadows of the Damned: Hella Remastered опубликовали страницу проекта в Steam. Благодаря этому мы можем взглянуть на несколько новых скриншотов и узнать, что обновленная версия не получит официального перевода на русский язык.

Shadows of the Damned - это приключенческий экшен, вышедший в 2011 году. Охотник на демонов по имени Гарсия отправляется на задание, чтобы спасти свою девушку из глубин ада. Таков основной сюжет, но это не типичный ад. Этот подземный мир — творческое видение, придуманное Suda51, известным по таким необычным играм, как серия No More Heroes.

Изначально игра была разработана компанией Grasshopper Manufacture и издана Electronic Arts для PlayStation 3 и Xbox 360.