В Steam появилась страница обновленной версии Shadows of the Damned. Смотрим новые скриншоты

Разработчики Shadows of the Damned: Hella Remastered опубликовали страницу проекта в Steam. Благодаря этому мы можем взглянуть на несколько новых скриншотов и узнать, что обновленная версия не получит официального перевода на русский язык.
Shadows of the Damned - это приключенческий экшен, вышедший в 2011 году. Охотник на демонов по имени Гарсия отправляется на задание, чтобы спасти свою девушку из глубин ада. Таков основной сюжет, но это не типичный ад. Этот подземный мир — творческое видение, придуманное Suda51, известным по таким необычным играм, как серия No More Heroes.
Изначально игра была разработана компанией Grasshopper Manufacture и издана Electronic Arts для PlayStation 3 и Xbox 360.
Поскорей бы вышла, через RPCS3 погамать конечно можно, но эмуль этот долбаный потно компилирует шейдеры, ломает звук и больше дрочит мозги чем даёт нормально поиграть. После тестовой пытки с эмулем стало ясно - игруха ОГОНЬ...
эмули эти очень прожорливые, требуют крутое железо
Точняк. К тому же RPCS3 лучше работает с картами от зелёных, AMDшники получают в работе эмуля кучу статеров и фризов, третий God of War на амудэ вообще не играбелен..
вот вот а он с процом ай3 ноет
Та вроде там упор в проц только а не в видяху. А вот ксения то та в видяху.
Смотря какой и3.
Надеюсь портируют русскую озвучку из оригинала, она кайфовая, хоть на мемы разбирай
Озвучка у игры вроде не официальная, но жжёт напалмом, в любом случае фанаты её прикрутят, ЖДЁМ..
Там половина кайфа игры в озвучке была
ВАУ,это я определённо жду,одна из моих первых и любимейших игр на третью плойку
Давайте уже предзаказ.
Я не понял! На первом скрине этот негодяй стреляет в спину Айзеку Кларку????
Брал в своё время на PS3, но толком не играл, получается, опять внеплановый ремастер, который брать.