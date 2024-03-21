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Shadows of the Damned 21.06.2011
Экшен, Шутер, Ужасы, От третьего лица
7.4 202 оценки

В Steam появилась страница обновленной версии Shadows of the Damned. Смотрим новые скриншоты

butcher69
Новости

Разработчики Shadows of the Damned: Hella Remastered опубликовали страницу проекта в Steam. Благодаря этому мы можем взглянуть на несколько новых скриншотов и узнать, что обновленная версия не получит официального перевода на русский язык.

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Shadows of the Damned - это приключенческий экшен, вышедший в 2011 году. Охотник на демонов по имени Гарсия отправляется на задание, чтобы спасти свою девушку из глубин ада. Таков основной сюжет, но это не типичный ад. Этот подземный мир — творческое видение, придуманное Suda51, известным по таким необычным играм, как серия No More Heroes.

Изначально игра была разработана компанией Grasshopper Manufacture и издана Electronic Arts для PlayStation 3 и Xbox 360.

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15
Комментарии: 15
Ваш комментарий
Петр Стрельцов

Поскорей бы вышла, через RPCS3 погамать конечно можно, но эмуль этот долбаный потно компилирует шейдеры, ломает звук и больше дрочит мозги чем даёт нормально поиграть. После тестовой пытки с эмулем стало ясно - игруха ОГОНЬ...

4
Rorschach93

эмули эти очень прожорливые, требуют крутое железо

2
Петр Стрельцов Rorschach93

Точняк. К тому же RPCS3 лучше работает с картами от зелёных, AMDшники получают в работе эмуля кучу статеров и фризов, третий God of War на амудэ вообще не играбелен..

0
darkevil555 Rorschach93

вот вот а он с процом ай3 ноет

1
hpi Rorschach93

Та вроде там упор в проц только а не в видяху. А вот ксения то та в видяху.

0
hpi darkevil555

Смотря какой и3.

0
OculusMortem

Надеюсь портируют русскую озвучку из оригинала, она кайфовая, хоть на мемы разбирай

2
Петр Стрельцов

Озвучка у игры вроде не официальная, но жжёт напалмом, в любом случае фанаты её прикрутят, ЖДЁМ..

2
OculusMortem Петр Стрельцов

Там половина кайфа игры в озвучке была

1
Josuke_4444

ВАУ,это я определённо жду,одна из моих первых и любимейших игр на третью плойку

1
hpi

Давайте уже предзаказ.

1
Rаyden

Я не понял! На первом скрине этот негодяй стреляет в спину Айзеку Кларку????

0
Kenn1y

Брал в своё время на PS3, но толком не играл, получается, опять внеплановый ремастер, который брать.

0