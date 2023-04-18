Тактическая ролевая игра Shardpunk: Verminfall была "очень положительно" встречена в Steam ©

В последние несколько недель в Steam появились игры от крупных разработчиков. Однако не стоит забывать, что параллельно вышло и несколько небольших проектов. Одна из них под названием Shardpunk: Verminfall оказалась настоящей жемчужиной.

Это пошаговая тактическая стратегия с элементами RPG, выживания и менеджмента. События игры происходят в стимпанк-вселенной, которая была захвачена ордами человекообразных крыс. В начале игры человечество уже проиграло войну, и ваша задача состоит лишь в том, чтобы спасти как можно больше людей.

Shardpunk: Verminfall - нишевая игра, поэтому нет ничего удивительного в том, что она не может похвастаться высокими показателями активности. Текущий рекорд составляет 547 человек, одновременно играющих в Steam. Однако те геймеры, которые решили приобрести эту игру, в восторге. В настоящее время игра имеет 167 отзывов на этом сервисе, 95% из которых хвалят игру.

Игру сравнивают с XCOM и Darkest Dungeon, и хвалят как игровой процесс, в особенности приятные и сложные бои, так и уникальную атмосферу.