Поиск аномалий в дебютном трейлере хоррора Shift 87

Разработчик Pixelsplit и издатель Daedalic Entertainment представили Shift 87 - новую игру в жанре хоррора, в которой вам предстоит найти все 66 аномалий до окончания смены, чтобы навсегда не потеряться в глубине собственной паранойи. Игра выйдет 23 июля на PC (через Steam).

Pixelsplit сообщает, что "50 % аномалий могут быть жуткими, но их легко заметить - остальные 50 % более изощренные и их легко пропустить".

Внимание! В случае недостаточной тщательности работы смена будет продлена. Просьба сохранять спокойствие. Избыток адреналина, норадреналина и кортизола наносит непоправимый вред организму.