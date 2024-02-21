Shin Megami Tensei 5 получит улучшенное и дополненное издание Vengeance и выйдет на ПК

Компания ATLUS анонсировала Shin Megami Tensei 5: Vengeance для PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch и PC (Steam, Microsoft Store). Игра выйдет 21 июня по всему миру. Предзаказы откроются 27 февраля.

Shin Megami Tensei V: Vengeance - это улучшенное и дополненное версия Shin Megami Tensei V, которая изначально вышла для Switch в ноябре 2021 года.

Вернитесь в постапокалиптический Токио с совершенно новой сюжетной линией, включающей новые локации, демонов и решения, которые вам предстоит сделать в Shin Megami Tensei V: Vengeance.