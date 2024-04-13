Инсайдер вновь подтвердил, что первые части серии Persona получат ремейки

Первые две игры серии Persona получат ремейки: об этом сообщил инсайдер, который в последнее время зарекомендовал себя как весьма надежный, особенно когда речь идет о продукции SEGA и Atlus.

Отвечая одному из подписчиков, который говорил о том, что первые две главы франшизы нуждаются в ремейке гораздо больше, чем Persona 4, инсайдер Midori подтвердил, что Shin Megami Tensei: Persona и Persona 2: Innocent Sin точно получат переиздание.

Серия Persona, буквально взорвавшаяся с выходом пятой главы и на Западе, безусловно, заслуживает возрождения, учитывая, что первые эпизоды были опубликованы в конце 90-х и нуждаются в переделке.

С этой точки зрения, обращение, подобное тому, которое недавно получила Persona 3 Reload, стало бы прекрасной возможностью пережить те впечатления или попробовать их впервые в обновленном виде.