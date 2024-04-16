Русификатор Persona 5 Royal от Mognet получил крупное обновление; новые версии будут доступны в публичном доступе

Команда переводчиков Mognet объявила о том, русификатор Persona 5 Royal для Steam, Game Pass и Nintendo Switch версий получил крупное обновление - всем желающим стала доступна актуальная версия перевода.

Последний раз перевод получал публичное обновление в октябре 2023-го года. Таким образом, сегодня русификатор получил все обновления, которые вышли за шестимесячный период для спонсоров проекта. Кроме того, Mognet сделали заявление касательно будущих обновлений перевода:

"Команда Mognet и спонсоры перевода Persona 5 Royal решили вывести проект P5R из приватного доступа. Текущие и все последующие сборки будут доступны на публичном FTP сервере и Яндекс Диск." - Mognet

Соответственно, всем пользователям будут доступны все будущие обновления перевода.