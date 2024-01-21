В Persona 5 могли появиться персонажи из Persona 4

Судя по ранней сборке Persona 5, разработчики из Atlus изначально планировали включить персонажей из Persona 4 в игру. Процесс создания оригинальной Persona 5 был трудным и неоднократно подвергался отсрочкам, прежде чем в 2016 году состоялся окончательный релиз. Из-за трудностей в процессе разработки некоторые элементы остались за кулисами.

На этой недели в интернете появилась бета-версия Persona 5, датированная декабрем 2015 года. В этой предварительной версии были обнаружены любопытные аспекты. Энтузиасты активно изучали эту бета-версию и делились своими находками в сети. Одним из выдающихся открытий стало обнаружение персонажей из Persona 4, предположительно предназначенных для включения в игру.

Пользователь Twitter с никнеймом A Mudkip обнаружил в файлах бета-версии Persona 5 полностью смоделированного персонажа — повзрослевшую Нанако Додзиму. Нанако, являющаяся кузиной главного героя в Persona 4, предстает в подростковом возрасте, одетая в теплую куртку и сохранив косички, характерные для ее детства.

Камео не ограничиваются лишь Нанако Додзимой: другой моддер из Twitter, EllenZappa, обнаружил модель главного героя Persona 4, Ю Наруками. Модель Ю не полная, поскольку была смоделирована только до нижнего белья, без прочей одежды. Сравнение моделей Ю и Нанако побудило фанатов размышлять о том, как эти персонажи могли бы вписаться в игровую атмосферу.

Одна из гипотез основана на ранней идее разработки Persona 5, где Призрачные воры участвовали в мировом турне и могли посетить Инабу в ходе своего путешествия. По другой теории, учитывая, что Ю родом из этого города, а его анимации использовались в бейсбольной мини-игре Persona 5, Ю и Нанако могли бы встретиться там.

Хотя в Persona 5 не было полноценного появления персонажей из прошлых частей, в игре всё же имелись несколько явных камео. Например, интервью с Юкари Такеба из Persona 3, которое можно услышать через телевизор в Леблане, или изображение Рисэ Куджикава на постере. Тем не менее, некоторые фанаты выражают недовольство тем, что в финальной версии не появилась повзрослевшая Нанако, несмотря на то, насколько детализированной выглядит ее модель.