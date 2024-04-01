Shines Over: The Damned - экспериментальный хоррор с собачкой

Вы очнулись в незнакомом, мрачном месте, не помня даже собственного имени. Ваше прошлое скрыто во тьме беспамятства, а настоящее полно неизвестности и тревоги. Вы беззащитны перед опасностями, которые таит в себе этот пугающий мир, ведь у вас нет ни оружия, ни друзей, готовых прийти на помощь. Единственное ваше утешение — преданная немецкая овчарка, которая неотступно следует за вами. Этот храбрый пёс — ваш проводник и защитник, готовый разделить с вами все невзгоды и испытания, уготованные судьбой.

Приготовьтесь к пугающему приключению в жанре симулятора ходьбы, где вашим единственным спутником будет верный четвероногий друг. Вместе вам предстоит погрузиться в атмосферу тайны и страха, решая сложные головоломки и избегая смертельных ловушек. Каждый шаг будет даваться с трудом, ведь опасность подстерегает повсюду, а напряжение не отпускает ни на миг. Но помните, что рядом с вами всегда будет надёжный товарищ, готовый поддержать в трудную минуту.