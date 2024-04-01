Shines Over: The Damned - экспериментальный хоррор с собачкой

Независимый издатель Firenut Games, который поставил своей целью помогать мелким инди-разработчикам, решил выпустить и свой проект. Им оказался сурвайвл-хоррор под названием Shines Over: The Damned.
Shines Over: The Damned перенесет вас в уникальный экспериментальный хоррор от первого лица, где ваши чувства будут проверены, а реальность поставлена под сомнение.
У вас нет ни имени, ни памяти, ни оружия. Нет друзей, которые могли бы защитить вас. Вы одиноки, за исключением вашей верной немецкой овчарки, которая проведет вас через этот темный мир и будет рядом с вами.
Погрузитесь в таинственный и страшный симулятор ходьбы вместе со своим верным спутником, где вас ждут страхи, напряжение, головоломки и опасность.
Остерегайтесь ужасов, которые ждут вас в Shines Over: The Damned. Вас предупредили...
Разработчики намекали, что игроков ожидает мрачное путешествие по таинственному миру, где не будет боевой механики, зато в избытке - скримеры, головоломки, элементы платформинга и прочее. Однако релизный трейлер не сильно впечатлил пользователей:
худший трейлер в истории видеоигр
Это симулятор ходьбы
Новая эксклюзивная мировая премьера PS5!!! Никакого маркетинга, выпущен из ниоткуда
Каков был мыслительный процесс создания этого трейлера? ржу не могу
Похоже на игру, возможно. Возможно, нет.
Ну, ребята, держитесь подальше от этого, у них даже не хватает смелости показать настоящий геймплей в трейлере, лол.
Ну что же, судя по всему, Firenut Games весьма дискредитировали себя как издатель. Нужно постараться, чтобы получить настолько плохие отзывы даже не на саму игру, а на способ ее репрезентации.
Shines Over: The Damned вышла 21 марта на PS5, ждем, может быть, о ней что-то хорошее и скажут. А может и нет.