Для кооперативной игры Ship of Fools вышло крупное контентное обновление Great Lighthouse ©

Team17 Digital и Fika Productions выпустили первое обновление контента для Steam-версии Ship of Fools, безумной кооперативной морской ролевой игры, которая вышла в свет в ноябре 2022 года. Сегодняшнее обновление несет в себе ряд материалов для эндгейма, которые проливают свет на Великий маяк — достопримечательность, лежащую в основе игры - и отправляют антропоморфных дураков в путешествие, чтобы вернуть фонарю здания былую славу. В честь выхода обновления Ship of Fools также доступен со скидкой 20% в Steam.

Наряду с новым приключением, которое открывает новые предметы и способности пушек, новые встречи и новые задания по завершении, в игре есть "Глубоководный дуэт" - платное DLC, которое вводит в команду доброго корабля Stormstrider двух новых дураков, появившихся из глубин: Ангус - рыба-лягушка и Жюль - ныряльщик. У обоих персонажей есть уникальный предмет, дающий им пассивную способность, которая помогает им в море.